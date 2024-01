Dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la nature exacte de la relation entre Link et Zelda reste un mystère. Le jeu ne s'étend pas vraiment sur ce sujet, laissant ainsi les joueurs spéculer et imaginer différentes possibilités. Pour apaiser ces interrogations, le studio a tenté de répondre en partie à cette question, ce qui est toujours appréciable. Surtout quand on est fan.

Zelda et Link, en couple ?

Le producteur Eiji Aonuma a souligné l'ambiguïté intentionnelle de la relation entre Link et Zelda dans les jeux The Legend of Zelda. Il a affirmé que la nature exacte de leur lien n'est jamais explicitement définie, laissant aux joueurs le soin d'interpréter leur relation. Selon lui, les jeux Zelda ne sont pas conçus pour imposer une histoire ou des relations spécifiques. Aonuma a mentionné dans une interview avec IGN que tout ce que l'équipe de développement voulait transmettre a déjà été incorporé dans le jeu, et que le reste est à l'appréciation personnelle des joueurs.

Cette approche laisse ouverte la possibilité que Link et Zelda soient simplement amis ou amoureux. Bien qu'il y ait eu des allusions à une romance, notamment à la fin de Skyward Sword et dans Breath of the Wild / Tears of the Kingdom, aucune confirmation officielle n'a été donnée. Ainsi, la relation entre Link et Zelda reste un sujet de spéculation et d'interprétation individuelle, s'inscrivant dans une tradition d'ambiguïté caractéristique de la série.

Fait amusant, Patricia Summersett, la voix de la princesse, a partagé une opinion similaire en mai : "En regardant la relation globale entre Link et Zelda au fil des âges, j'aime personnellement l'ambiguïté et le fait que s'il y a quelque chose, cela nous est laissé. Dans ma propre vie, je peux respecter et célébrer des relations qui ne sont pas conventionnelles."

La question demeure quant à l'approche que le réalisateur Wes Ball adoptera dans son adaptation cinématographique en prise de vue réelle de The Legend of Zelda. Il est incertain si le film suivra la tradition de la franchise en matière d'ambiguïté relationnelle, ou s'il optera pour un récit avec une dimension romantique plus affirmée.