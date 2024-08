The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom et Tears of the Kingdom n'ont qu'à bien se tenir. Un rival avec une vibe à la Ghibli arrive très prochainement sur Nintendo Switch et PC.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom est un immense carton avec plus de 20 millions d'exemplaires vendus sur Switch. La formule bien rôdée, même après un seul épisode, de Breath of the Wild a cartonné une fois de plus. Dans quelques semaines, le 26 septembre 2024, la licence culte sera de retour avec Echoes of Wisdom, un jeu plus proche des premiers opus où l'on pourra incarner la princesse. On sera sur quelque chose dans la lignée du remake du légendaire Link's Awakening. Mais un Zelda-like très attendu attend aussi son tour et fait une grande annonce.

Bientôt, vous pourrez donc sortir votre Nintendo Switch du placard pour The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Un jeu à l'ancienne, avec des graphismes actuels, où vous devrez sauver le royaume d'Hyrule grâce à la princesse. Link part donc en vacances et ça ne lui fera pas de mal. En plus de ce nouveau jeu de la franchise, un concurrent, en développement depuis au moins deux ans, arrive très bientôt. C'est Europa. Un titre d'action-aventure qui ressemble à l'enfant non déclaré de Zelda et d'une production du studio Ghibli.

« Courez, glissez et volez à travers le paysage, résolvez des mystères dans les ruines d'une utopie déchue, et découvrez l'histoire du dernier humain vivant. Europa est un jeu apaisant d'aventure, d'exploration et de méditation. Au fur et à mesure de vos déplacements, vous améliorerez les capacités de votre jetpack Zephyr, vous propulsant plus loin dans l'air jusqu'à ce que vous puissiez voler librement dans le ciel ». Entre l'exploration du monde, les mécaniques similaires, difficile de ne pas penser aux derniers jeux Zelda. Mais en même temps, les développeurs ne le cachent pas vraiment.

Comme à l'image de Zelda Breath of the Wild ou Tears of the Kindgdom, Europa mettra en avant l'aventure, l'exploration avec des déplacements qui seront facilités par un jetpack. Attendez-vous aussi à des énigmes à résoudre à l'instar de son modèle. Après avoir mis en ligne une démo gratuite sur l'eshop, le soft annonce sa date de sortie. Europa sera disponible en simultané sur Nintendo Switch et PC dès le 11 octobre 2024.

