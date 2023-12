Zelda : Tears of the Kingdom a clairement marqué les esprits en cette année 2023 riche en grosses sorties. C'était l'un des titres les plus attendus, et on peut dire qu'il n'a pas déçu. Parmi ses gros points forts, on retrouve notamment l'aspect créatif qui demande aux joueurs de se montrer ingénieux dans leurs constructions. Du coup, quelques fans se sont demandé si un jeu purement axé sur la création allait voir le jour. Ne placez pas vos espoirs trop hauts.

Un Zelda Maker ? Ce n'est pas prêt d'arriver

Ce qu'on entend par là, c'est un titre de la franchise qui prendrait la même forme qu'un Mario Maker. On pourrait laisser libre cours à sa créativité en façonnant des niveaux, et en les proposant à la communauté. En soi, c'est déjà le cas dans Tears of the Kingdom, sans l'aspect multijoueur. On exagère un peu, mais pour surmonter certaines épreuves, il faut vraiment être inventif et à ce niveau-là, il n'y a quasiment aucune limite. D'où le succès rencontré par ce nouvel opus. Malheureusement, il ne faut pas s'attendre à voir venir un Zelda Maker.

En effet, dans un entretien pour Polygon, Eiji Aonuma, le producteur du dernier jeu de la série en date, est revenu sur cette question. En fait, il n'a visiblement pas envie d'imposer une expérience Zelda où il faudrait absolument être créatif. Pour cause, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Il y a des joueurs qui n'ont pas envie de s'embêter avec ça. Par conséquent, Nintendo préfère laisser ça en option mise à notre disposition. Si ses propos risquent de faire des déçus, on peut comprendre le fait qu'il n'a pas envie de mettre de côté qui que ce soit.

Quand nous créons un jeu comme Tears of the Kingdom, il est important de ne pas faire de la créativité une obligation. À la place, nous mettons des éléments dans le jeu qui encouragent les gens à être créatifs, et nous leur donnons l’opportunité d’être créatifs, sans jamais les forcer. Il y a des gens qui adorent la possibilité de créer des choses de zéro, mais ce n’est pas le cas de tout le monde. Je pense que tout le monde doit trouver sa propre manière de jouer à un jeu.

Voilà, c'est ça être créatif

Une licence qui ne reviendra pas à ses origines

Récemment, Eiji Aonuma a enchaîné les interviews, et ce n'est pas la première fois qu'il a « brisé des rêves ». En réponse à des fans qui souhaitaient revoir un Zelda comme ceux de l'époque, il a expliqué que c'était sûrement la nostalgie qui parlait. Son explication ne s'arrête pas là, et vous pouvez la retrouver ci-dessous. Mais une chose est sûre, on n'est pas prêt de revoir un jeu de la licence plus linéaire. Parfois, il faut savoir tourner la page et regarder vers l'avenir.