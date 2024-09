The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Un jeu à ne pas rater pour les fans et qui a reçu une mise à jour pour la sortie. Voici les nouveautés.

The Legend of Zelda Echoes of Wisdom est l'une des sorties jeux vidéo de septembre 2024 à ne pas manquer. Le nouveau jeu, qui éclipse l'habituel Link, a eu le droit à un accueil chaleureux. La moyenne Metacritic est actuellement à 86/100 pour 89 tests de la presse. Pour notre part, on lui a attribué un joli 8/10 auréolé du macaron « Gameblog Indispensable », donc vous ne devriez pas être déçus du voyage. « La licence Zelda fait un retour magique sur Nintendo Switch avec un titre qui apporte un vent de fraîcheur bienvenu » a déclaré notre chère AUR après avoir passé plusieurs heures aux côtés de la princesse Zelda.

Une mise à jour pour The Legend of Zelda Echoes of Wisdom

Avec son gameplay inspiré par Zelda Tears of the Kindgom, sa narration plus moderne ou encore sa direction artistique, le nouveau jeu Echoes of Wisdom est une entrée inédite dans la saga à recommander. Une aventure non sans défaut mais qui offre donc un vent de fraicheur puisqu'on incarne Zelda, et non pas Link. Dans cet épisode, la princesse doit cependant sauver Hyrule comme son comparse. « D'étranges failles sont apparues à travers Hyrule et ont causé la disparition de ses habitants… ainsi que d'un certain épéiste ».

Si vous avez prévu de secourir le royaume d'Hyrule dans les prochains jours, sachez qu'un premier patch 1.0.1 a été mise en ligne pour le nouveau jeu. Pour le télécharger, allez sur l'icône de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom dans le menu d'accueil de la Switch et appuyez sur le bouton + ou - de la manette Pro / Joy-Con. Puis sélectionnez « Mettre à jour via Internet ». Quoi de neuf avec cette mise à jour ? Eh bien pas grand-chose à première vue.

Dans les notes de patch 1.0.1 de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Nintendo indique seulement avoir corrigé plusieurs problèmes pour faire en sorte d'avoir une meilleure expérience de jeu. Mais le dataminer OatmealDome nous renseigne un peu plus. « Plus de 280 fichiers ont été modifiés dans cette mise à jour. Y compris des modèles, des données de carte, de la musique, des cinématiques etc. ».

Notes de patch 1.0.1

Plusieurs problèmes ont été corrigés afin d’améliorer l’expérience de jeu

Source : Nintendo, OatmealDome.