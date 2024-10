Pour le lancement de The Legend Zelda: Echoes of Wisdom sur Nintendo Switch, Big N offre des contenus gratuits à une partie des joueuses et des joueurs. Des cadeaux qui sont sur le point de disparaitre.

Le très bon The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom est disponible depuis le 25 septembre 2024 en exclusivité sur Nintendo Switch. Un nouvel opus qui reprend le style de Link's Awakening en y mêlant des mécaniques de Tears of the Kingdom et Breath of the Wild. Et le mariage fonctionne visiblement très bien vu tous les retours positifs sur cette aventure avec la princesse dans le rôle principal. Si vous êtes sous le charme, vous allez peut-être vouloir récupérer de jolis contenus gratuits pour le nouveau jeu. Mais faites vite !

La vague 2 des contenus gratuits Zelda Echoes of Wisdom

Exit Link et bonjour à la princesse Zelda qui est au cœur du nouveau jeu Echoes of Wisdom. Un changement majeur pour une licence historique qui, jusque-là, n'avait pas osé permuter ces héros jouables. Mais Big N a visiblement pris la bonne décision et a réussi à faire briller l'héroïne. Depuis la semaine dernière, Nintendo distribue des cadeaux sous la forme d'avatars à débloquer grâce aux points Platine obtenus par les utilisateurs de la Switch. En effet, pour certaines actions sur la console, vous pouvez repartir avec des points à échanger contre des récompenses. Par exemple, jouer en ligne une fois par semaine, ce qui nécessite un abonnement au Nintendo Switch Online, permet d'avoir 30 points Platine.

Si vous vous rendez sur l'icone Nintendo Switch Online depuis l'écran d'accueil de la console, vous verrez qu'une campagne The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom est toujours en cours. Elle permet notamment d'élaborer des avatars basés sur la princesse Zelda, le roi d'Hyrule, d'autres personnages ou sur des créatures. Le système d'avatar est un peu particulier dans la mesure où il est découpé en trois parties : le personnage, le fond et le cadre. Pour arborer fièrement l'un des protagonistes, telle que Zelda, ça vous coûtera 10 points Platine. C'est plus raisonnable pour les Fonds et les Cadres qui ne demandent que 5 points Platine à chaque fois.

Intéressés par ces cadeaux ? Il faut vous dépêcher car ce set 2 d'icônes The Legend of Zelda Echoes of Wisdom expire bientôt. En effet, cette nouvelle vague prend fin à partir du 9 octobre 2024. Deux autres vagues auront lieu entre le 9 et le 23 octobre prochains.

Source : Nintendo via l'eShop de la Switch.