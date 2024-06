C’était l’une des plus grosses surprises du dernier Nintendo Direct, The Legend of Zelda Echoes of Wisdom arrive à grands pas et il devrait marquer l’histoire. Prévu sur Nintendo Switch le 26 septembre prochain, ce sera le premier jeu de la franchise à mettre la princesse à l’honneur. Zelda sera en effet bel et bien jouable, c’est elle l’héroïne de l’aventure. Un véritable rêve pour les fans qui demandaient ça depuis un moment.

Un Zelda inédit qui promet une énorme aventure...

Zelda Echoes of Wisdom devrait donc faire beaucoup parler à sa sortie, d’autant qu’en plus, il fait très largement table rase du passé. Breath of the Wild et Tears of the Kingdom sont déjà loin. On oublie donc les vastes mondes ouverts en 3D que l’on peut explorer à sa guise pour un jeu plus minimaliste à la sauce old school.

Exploration et monde relativement libre, la recette sera tout de même là pour plaire aux fans, mais le gameplay va très largement changer. La princesse aura accès à un bâton magique capable de copier divers objets de l’environnement afin de résoudre les énigmes et permettre de contourner les obstacles, tout un programme.

... mais qui ne sera pas si gros que ça

Un nouveau jeu qui mise très gros et qui pourtant fera office de vrai poids plume. Zelda Echoes of Wisdom ne sera pas un très gros jeu et il ne devrait très certainement pas bourrer votre mémoire interne. Il a été dit que le jeu ne pèserait finalement que 6 Go.

Le poids moyen d’un petit jeu Switch, loin des ténors qui gobent près du double d’espace en règle générale. Une bonne nouvelle donc puisque sur Nintendo Switch, l’espace dédié au jeu n’est pas énorme. Ça devrait également soulager les aficionados de jeux dématérialisés qui, même avec une petite connexion, n’auront pas besoin d’attendre bien longtemps pour profiter de cette nouvelle aventure.