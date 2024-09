The Legend of Zelda Echoes of Wisdom arrive très bientôt maintenant. Mais attention aux joueuses et joueurs qui attendent la sortie pour le découvrir, il ne faudrait pas en voir trop par mégarde.

Nintendo s'apprête à sortir un nouvel opus d'une de ses licences-phares. Mais, préparez-vous à du changement, car le héros à changé de visage... Eh oui ! Le 26 septembre 2024 sortira The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Ce nouvel opus en 2D vous fera incarner non pas Link, mais la princesse Zelda elle-même. Le jeu se dévoile progressivement avec des trailers qui donnent de plus en plus envie d'y jouer. Ceux qui ont aimé Link's Awakening devrait d'autant plus aimer son style graphique. Mais, prenez garde : un danger plane déjà, alors ne vous laissez pas gâcher l'aventure.

Zelda Echoes of Wisdom s'échappe avant l'heure

La sortie d'un nouveau Zelda est toujours un événement. Le prochain opus ne fera pas exception, il va de soit. D'autant plus que le titre donne l'opportunité d'incarner la princesse pour la première fois dans un jeu canonique de la licence principale. Puis, si vous avez jeté un œil au gameplay, vous aurez remarqué qu'une inspiration de Tears of the Kingdom n'est pas loin, ce qui devrait plaire à une bonne partie des fans.

Cependant, certains ont encore décidé de gâcher la fête. Il semblerait, en effet, que le jeu ait entièrement fuité en ligne. Plusieurs internautes ont pris la peine d'avertir leur communauté sur les réseaux sociaux. Dans le lot, on retrouve Nintendo Prime, spécialisé dans le suivi de l'actualité de Big N. Nous n'avons pas encore constaté les faits, mais le partage de screens et autres vidéos peut arriver très vite, alors attention.

Pour éviter tout spoiler inopiné sur internet, et plus particulièrement sur les réseaux sociaux, on ne saurait trop vous recommander d'éviter tout ce qu'il y aurait un lien avec le jeu. Généralement, le plus efficace consiste à bloquer les mots qui y sont associés, à commencer par son titre. Rendez-vous dans les paramètres de vos réseaux sociaux pour faire le nécessaire. Ainsi, vous devriez être mieux protégé pour découvrir Zelda Echoes of Wisdom pleinement à sa sortie, sur Nintendo Switch, le 26 septembre prochain.

Source : @NintyPrime.