Une surprise totalement folle nous attendait dans le Nintendo Direct de ce soir : un tout nouveau jeu Zelda qui, en prime, va réaliser le rêve de tous les fans. Link va enfin céder sa place de héros muet à la princesse elle-même. Oui, vous avez bien lu, cette fois, c’est bel et bien un jeu Zelda à 100%.

Depuis des années, Link la sauve de toutes les situations possibles et inimaginables, mais cette fois, l’héroïne, c’est elle. Hyrule sera menacé (encore !) par l’ouverture d’étranges failles qui engloutissent tout sur leur passage, y compris notre héros habituel, le petit Link.

On oublie la formule de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom et on remonte le temps. Zelda Echoes of Widsom opte pour une approche bien plus old school avec une direction artistique empruntant plutôt aux remakes récents, avec une vue isométrique et une direction artistique proche du diorama chibi. C’est franchement superbe.

Zelda oblige, la princesse troquera les épées et boucliers, véritable tradition dans la série, pour un bâton magique et un petit acolyte coloré, Tri. À l’aide de magie, elle pourra utiliser son environnement en apprenant à créer des échos d’objets qui l’entourent… un lit, une table, un caillou, un bloc d’eau… peu importe. Cette capacité unique et totalement inédite permettra à Zelda d’explorer le vaste univers qui s’ouvrira à elle, de résoudre des énigmes, de franchir des pièges, et même de combattre à l’occasion.

À bien des niveaux, Zelda Echoes of Wisdom s’annonce grandiose et inédit. Les fans sont d’ores et déjà aux anges et il ne faudra pas attendre bien longtemps pour mettre la main dessus puisque Zelda Echoes of Widsom arrive le 26 septembre prochain sur Nintendo Switch. Une console Switch Lite aux couleurs d’Hyrule sera d’ailleurs de la partie également. Avis aux collectionneurs.