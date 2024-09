Nintendo a quelques cadeaux pour célébrer la sortie de The Legend of Zelda Echoes of Wisdom . Il faudra cependant être abonné au Nintendo Switch Online pour en profiter.

Les fans en rêvaient, Nintendo l’a fait. Après avoir joué le rôle de princesse en détresse pendant des décennies, Zelda prend les choses en main. Echoes of Wisdom est sans conteste l’une des meilleures sorties de la Nintendo Switch de cette année et un petit vent de fraîcheur pour la licence. Et qui dit nouvelle sortie, dit nouveaux cadeaux de la part de l’éditeur japonais.

Des cadeaux trop mignons pour les fans de Zelda

Aujourd’hui c’est le grand jour. Les fans peuvent arpenter les nouveaux paysages d'Hyrule, souillée par de mystérieuses failles violettes. Après avoir brillé dans TOTK et battu tous les records pour la franchise, Link va passer quelques vacances involontaires dans cet étrange endroit. La Princesse prend le relais pour sauver son fidèle épéiste et ses sujets. Zelda Echoes of Wisdom signe la première aventure en solo de celle qui a donné son nom à la licence et le résultat est des plus convaincants. Pour célébrer la sortie de cette nouvelle exclusivité, Big N fait de petits cadeaux aux joueurs. À commencer par celui disponible pour tout le monde, un très beau fond d’écran pour votre smartphone. Les membres du Nintendo Switch Online quant à eux vont pouvoir compléter leur collection d’avatars.

Comme à chaque nouveau lancement, la distribution de cadeaux se fera en plusieurs temps. Cette semaine, les abonnés peuvent donc aller dénicher les premières icônes du jeu. Sans surprise, ce sont Zelda, Link et Tri qui ouvrent le bal. Comme d’habitude, une poignée de cadres et fonds peuvent être récupérés moyennant quelques points platine. Comptez-en 10 pour chaque personnage et les cadres, et 5 uniquement pour les fonds. Ces premiers avatars seront disponibles jusqu’au 2 octobre, après quoi de nouveaux personnages prendront le relais toutes les semaines. Le programme sera le suivant :

Du 2 au 9 octobre : vague 2 avec Zelda et le roi d’Hyrule en vedette

: vague 2 avec Zelda et le roi d’Hyrule en vedette 9 au 16 octobre : vague 3 avec la princesse et Ganon en vedette

: vague 3 avec la princesse et Ganon en vedette Du 16 au 23 octobre : vague 4 avec Zelda à cheval accompagnée de Tri et une carotte.

Rendez-vous dans la section Nintendo Switch Online de votre console, puis dans Missions et Récompenses pour mettre la main sur ces adorables avatars.

©Nintendo

Source : Nintendo