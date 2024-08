Après avoir brillé dans Zelda Tears of the Kingdom, Link va se reposer un peu et la Princesse va prendre le relais pour Echoes of Wisdom. Un jeu à l'ancienne qui va avoir le droit à un superbe collector.

Zelda Echoes of Wisdom sera disponible en exclusivité sur Nintendo Switch le 26 septembre 2024. Une nouvelle aventure qui reprend les bases de la licence, mais avec une direction totalement opposée à celle de Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom. Il n'y a pas de monde ouvert à perte de vue à explorer, mais plutôt des régions à taille humaine avec un style visuel comparable à celui du remake Link's Awakening. Si vous avez l'âme d'un collectionneur et que vous avez prévu de vous procurer la version physique, gardez un peu de sous pour cet autre collector.

Un collector pour la sortie de Zelda Echoes of Wisdom

« D'étranges failles sont apparues à travers Hyrule et ont causé la disparition de ses habitants… ainsi que d'un certain épéiste. C'est désormais à la princesse Zelda qu'il revient de voler au secours de son royaume ». Tel est le synopsis du prochain jeu Switch Zelda Echoes of Wisdom. Accompagnée de la féé Tri et des pouvoirs du sceptre Tri, il vous faudra résoudre des énigmes et affronter les menaces qui mettent à mal le royaume d'Hyrule. Le jeu sera disponible en dématérialisé et en version boite. Mais pour l'occasion, Big N a aussi annoncé une console Nintendo Switch Lite aux couleurs de Zelda.

Une machine qui ressemble pas mal à la Game Boy Advance Zelda avec sa couleur dorée et la Triforce. Un symbole que l'on retrouve sur l'avant de la Switch Lite, sous le joystick droit, et à l'arrière en grand. Par contre, ne pensez pas jouer gratuitement ou à moindre coût à Echoes of Wisdom. Aucune copie de ce nouveau jeu Zelda n'est incluse dans le bundle. Pour justifier le prix, en dehors de l'aspect collector, le constructeur a cependant glissé un code pour un abonnement de 12 mois au Nintendo Switch Online + Pack additionnel. À vous les joies de jeux rétro Game Boy, N64 ou Mega Drive durant un an, les DLC d'Animal Crossing New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe etc.











Source : Nintendo.