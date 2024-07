La franchise Zelda n'a jamais été avare en collectors d'excellente facture. Tel est notamment le cas pour les deux derniers opus en date, Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. C'est justement la première et magistrale tentative d'adapter la légendaire licence de Nintendo dans un action-RPG en monde ouvert qui nous intéresse ici.

Jolie promo sur un tout aussi joli collector de Zelda Breath of the Wild

Le collector en question prend la forme d'une figurine de la princesse Zelda elle-même, dans sa très élégante apparence de Breath of Wild. Créée par First 4 Figures, elle affiche une statuette en PVC de 27 cm de la légendaire princesse, dans un attirail adapté pour l'exploration d'un vaste monde ouvert semé d'embûches, l'ardoise de Sheikah à la main. Petite cerise sur le gâteau, son socle est éclairé par des LED bleues, afin de briller sur votre étagère même dans l'obscurité terrifiante déployée par Ganondorf.

Normalement proposée à 97,99€, elle est en ce moment disponible à 74,90€ chez Amazon, soit 24% de réduction. Une belle occasion de compléter votre collection de goodies Zelda, ou pour garnir votre présentoir d'autres collectors d'une jolie et royale addition, en somme. En plus de la statue, cette collector intègre également une carte d'authenticité, une carte signature ainsi qu'un feuillet. Ces deux derniers octroient notamment des points pour des récompenses et d'éventuelles promotions sur d'autres produits de First 4 Figures, si le cœur vous en dit.

Une manière comme une autre de se faire plaisir en attendant la sortie de Zelda Echoes of the Wisdom, le tout premier jeu de la franchise où nous pourrons enfin incarner l'iconique princesse. Rappelons que ce jeu est particulièrement attendu le 26 septembre sur Nintendo Switch.