Zelda : Tears of the Kingdom était l'une des plus grosses sorties de cette année et il n'a pas déçu les fans. Le jeu a été un succès indéniable, aussi bien critique que commercial. Fin juin 2023, le jeu s'était vendu à 18,5 millions d'exemplaires dans le monde. Cela représente le meilleur démarrage de la franchise. Après avoir conquis le cœur des fans, ce nouvel opus n'a plus donné de nouvelles sur son avenir. Pourtant, les joueurs aimeraient bien savoir ce qui les attend pour la suite. Bonne nouvelle, nous avons eu quelques éléments de réponse.

Zelda et Link bientôt sur le départ ?

Techniquement, il y a bel et bien eu du nouveau concernant Zelda : Tears of the Kingdom. En effet, début septembre, nos confrères de chez Famitsu ont eu l'occasion de poser des questions à Hidemaro Fujibayashi et Eiji Aonuma. Ces derniers sont respectivement le réalisateur et le producteur du RPG. Les deux hommes avaient expliqué qu'il n'y aurait aucun DLC pour la suite de Breath of the Wild. « Nous avons l’impression d’avoir fait tout ce que nous pouvions avec le monde de ce jeu et la façon de jouer dedans ». Un coup dur pour certains fans, mais une décision compréhensible. Néanmoins, Fujibayashi et Aonuma ont repris la parole il y a peu, et quelque chose a attiré l'attention des joueurs.

Cette fois, ils se sont adressés au Telegraph à propos de la création de Zelda : Tears of the Kingdom et pour révéler quelques secrets. Durant l'interview, le futur de la licence a été évoqué et si l'on a pas de citation exacte des deux hommes, ils sont décris comme étant insistants sur le fait qu'ils voulaient changer de cadre pour le prochain opus. Rien n'a été confirmé de façon officielle, c'est donc pour le moment une perspective à prendre avec des pincettes. Mais si l'on en croit la réaction des deux hommes, il se pourrait bien que le prochain Zelda se déroule dans un autre royaume ou au moins dans une toute nouvelle itération d'Hyrule. Ce ne serait d'ailleurs pas si surprenant que ça.

Les fans théorisent déjà

La plupart du temps, les jeux Zelda nous invitent à explorer une version complètement différente du royaume d'Hyrule (ou un lieu inédit comme dans Majora's Mask). Tears of the Kingdom, dont l'histoire prend place au même endroit que Breath of the Wild, est un peu l'exception à la règle.

Le prochain Zelda pourrait donc se mettre à nouveau à changer d'époque, de monde, de temporalité ou quoi que ce soit d'autre, comme bon nombre de jeux avant lui. On quitterait alors la Zelda et le Link que l'on suit depuis Breath of The Wild au profit de nouvelles versions de nos héros. Le studio pourrait aussi en profiter pour amener un peu de sang neuf au casting, revoir son univers et proposer de nouvelles choses. Ou encore créer un univers gigantesque qui pourrait lier toutes les temporalités, tous les jeux, absolument tout de bout en bout.

Toutes ces idées, ce sont les fans qui les imaginent depuis l'intervention de Fujibayashi et Aonuma. La communauté n'a jamais cessé d'imaginer des histoires complètement folles autour de la franchise, mais là, ça y va encore de plus belle. Le prochain Zelda sera extrêmement attendu, c'est une certitude. La licence avait déjà une place de choix dans le cœur des joueurs, mais avec Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, on peut dire que ça s'est nettement amplifié.

A vos théories !