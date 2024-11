Plus besoin d'attendre une mise à jour 4K 60fps sur Nintendo Switch 2, la version ultime de The Legend of Zelda: Breath of the Wild est là. Le chef d'oeuvre de Big N comme vous ne l'avez jamais vu.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild, qui s'est vendu à plus de 32 millions d'exemplaires, est une masterclass. Une grande aventure dans un univers enchanteur qui brille par sa direction artistique, ou encore ses idées de gameplay qui offre une liberté et favorise l'expérimentation. En revanche, sur le plan technique, la Nintendo Switch ne fait pas de miracles et souffre même encore plus sur Tears of the Kingdom. Qu'est-ce que ça donnerait avec un peu de travail et un peu plus de puissance ?

Zelda Breath of the Wild dans une version jamais vue

La Nintendo Switch 2 devrait bien offrir des graphismes en 4K, sûrement grâce à une solution de mise à l'échelle comme le DLSS de Nvidia. De plus, le constructeur japonais a annoncé officiellement cette fois que la console serait bien rétrocompatible avec les jeux actuels tels que The Legend of the Zelda Breath of the Wild et Tears of the Kingdom justement. Y'aura t-il des améliorations techniques automatiques ou via des mises à jour ? C'est un point que la société n'a pas abordé lors de son dernier bilan, mais une rumeur court à propos d'un The Legend of Zelda Breath of the Wild Remastered en 4K 60fps.

Vrai ou non, vous pouvez oublie ce bruit de couloir et la Nintendo Switch 2 car il n'y a pas besoin de la machine pour jouer à la version ultime de BOTW. La chaîne Digital Dreams, connu pour embellir les jeux sur PC, récidive avec une édition 8K 60fps de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Voici donc à quoi pourrait ressembler le jeu sur Switch 2… ou presque. Même si les specs ne sont pas connues, elles n'égaleront de toute évidence pas celle de la machine utilisée pour ce remaster de Zelda Breath of the Wild. Pour le faire tourner avec des paramètres en ultra, avec ray-tracing, la chaine Digital Dreams utilise notamment une Nvidia RTX 4090, un processeur Ryzen 9 7950x et 32Go de RAM 6000MHz. Voilà la vidéo pour en prendre plein les yeux, en gardant bien entendu en tête que ça reste loin des jeux actuels sur certains points.

Source : Digital Dreams.