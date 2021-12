Il n'y a pas d'âge pour rebondir. Après l'échec de Balan Wonderworld plus tôt cette année, Yuji Naka annonçait son intention de se lancer en indépendant. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas perdu de temps.

En 2018, le célèbre programmeur de Phantasy Star et Sonic the Hedgehog annonçait entamer un nouveau chapitre de sa vie professionnelle en rejoignant Square Enix, et de préciser qu'à son âge, chaque jeu comptait désormais triple. La suite, vous la connaissez : à sa sortie en mars 2021, l'échec critique et commercial de Balan Wonderworld est tel que le réalisateur officialise son départ dès le mois suivant. Mais parce que Yuji Naka en a vu d'autres, il profitait de son 56ème anniversaire pour annoncer son nouveau statut de programmeur sur le moteur Unity.

Yuji Naka Presents

Mais voilà que trois petits mois après avoir changé de casquette, l'infatigable créatif publie déjà son premier galop d'essai. Non ? Si :

J'ai crée un jeu hyper casual qui s'appelle SHOT2048. C'est la première fois en 37 ans de carrière que moi, Yuji Naka, développe un jeu tout seul. J'apprécierais que vous y jouiez et en parliez autour de vous. Merci beaucoup.

Et l'homme a tenu parole, puisque SHOT2048 est disponible gratuitement sur Android (ici) et sur iOS (là).

Faites un double pour rejouer

Ne vous attendez évidemment pas à ce que le jeu développé en quelques mois ne réinvente la roue, puisque SHOT2048 s'entend comme un jeu de lancer de dés mélangé au principe d'addition rendu célèbre par 2048, le célèbre jeu mobile de Gabriele Cirulli.

Sur un plateau vertical, les joueurs auront ainsi pour mission de fusionner des dés affichant la même face, pour tenter d'atteindre le score de 2048, et éventuellement le dépasser. Mais attention : si l'un d'entre eux s'arrête dans la zone rouge, il vous faudra recommencer depuis le début. Un peu comme le jeune développeur, en somme.

Si le jeter de dés et les additions sont votre fort, SHOT2048 est donc dès à présent disponible sur mobiles, et gratuitement par-dessus le marché. La suite au prochain épisode ? Avec Naka, tout est possible...