C'est l'une des plus grosses surprises de l'année : le retour de Xenoblade Chronicles X dans une « Definitive Edition » sur Nintendo Switch. Eh oui, Big N a dégainé cette annonce un mardi après-midi, sans même qu'il y ait eu un quelconque leak avant. Une belle surprise et une excellente nouvelle qui permet de jouer à tous les jeux, à l'exception de Chronicles 3D bien entendu, sur la dernière console du constructeur japonais. Mais cette réédition sera t-elle indispensable pour celles et ceux qui ont fini le titre sur Wii U ?

Un comparatif vidéo pour Xenoblade Chronicles X

Xenoblade Chronicles X Definitive Edition sera dans les mains des joueuses et joueurs Nintendo Switch dans quelques mois. Lors de l'annonce, la firme japonaise a promis des « graphismes améliorés » par rapport à l'original sorti en 2015 sur Wii U. Plutôt que d'attendre la sortie, vous pouvez déjà juger les évolutions avec un premier comparatif vidéo entre les deux versions. Impressionnant ou décevant ? Étant donné qu'il s'agit d'un portage de Xenoblade Chronicles X, n'attendez pas une différence monstre. Grâce au montage de la chaîne YouTube ElAnalistaDeBits, on distingue tout de même une résolution plus élevée, des textures et une distance d'affichage mises à jour, ou encore des personnages plus détaillés avec même une retouche au niveau du character design par exemple.

Aucune révolution donc, mais une évolution qui permettra aux fans de refaire Xenoblade Chronicles X dans les meilleures conditions possibles, et aux autres de découvrir cet épisode. Finalement, le plus intéressant dans tout cela, ce sont les « nouveaux éléments scénaristiques » annoncés. En revanche, à ce sujet, Nintendo n'a pas fourni plus d'informations et on ne sait donc pas si ce sont des petits ajouts ici et là, ou des parties inédites bien plus conséquentes. D'après ce premier comparatif, que pensez-vous de Xenoblade Chronicles X sur Switch ? Allez-vous (re)passer à la caisse à la sortie ?

Source : ElAnalistaDeBits.