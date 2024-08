Monolith Software, le studio derrière la populaire saga Xenoblade Chronicles, préparerait du lourd pour son prochain RPG, et on pense forcément à un nouvel opus.

L'année dernière sortait pour rappel Future Redeemed, l'ultime DLC de Xenoblade Chronicles 3. Mais Monolith Software semble recruter à tour de bras pour son prochain RPG, qui s'annonce plus massif et ambitieux encore. De quoi exciter les fans de la franchise.

Le studio derrière Xenoblade Chronicles prépare du très lourd

C'est en tout cas ce que l'on peut tirer d'une nouvelle page ouverte sur le site officiel de Monolith Software. Celui-ci s'ouvre avec un message de son PDG, Tetsuya Takahashi, également à la tête de la licence Xenoblade Chronicles. Pour l'heure, tout ce que nous savons est que le studio travaille sur un « nouveau RPG plus sophistiqué qui présentera plus de défis et de contenu que n'importe quel jeu réalisé par le passé ». Voilà qui sonne comme un potentiel Xenoblade 4.

Monolith Software entretient donc de folles ambitions pour sa prochaine production, toujours chapeautée par le génial Tetsuya Takahashi. Compte tenu de l'échelle déjà titanesque des jeux Xenoblade Chronicles, un tel aveu doit à juste titre exciter les fans. Au-delà de cette déclaration, le mystère reste cependant entier quant à ce qui nous attend. Toujours est-il que le studio recrute massivement pour se donner les moyens de ces grandioses objectifs pour ce que pourrait potentiellement représenter Xenoblade 4. Monolith recherche ains actuellement des concepteurs 2D, 3D, ou encore des animateurs et des ingénieurs.

Même si son PDG reste mystérieux quant à la nature de ce nouveau RPG dans les cartons, de telles ambitions cadrent avec tout ce que les derniers jeux Xenoblade Chronicles représentaient. De là à dire qu'il s'agit d'un nouvel opus dans l'iconique licence de Monolith Software ou non, il faudra s'armer de patience pour le découvrir. Le développement de ce prochain jeu risque en tout cas de prendre beaucoup de temps. On peut donc sans trop se mouiller tabler sur le fait qu'il sortira sur la Nintendo Switch 2. Les fans ne diraient certainement pas non à un nouveau Xenoblade plus grand et plus beau grâce à une console davantage dans l'air du temps.

Source : Monolith Software