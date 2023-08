Quand on parle de grandes licences de JRPG, beaucoup de joueurs pensent logiquement à Final Fantasy ou encore à Dragon Quest. Mais il ne faut surtout pas oublier Xenoblade, dont chaque épisode représente au pire un très bon titre, au mieux une référence immanquable du genre. En 2022, le dernier opus, Xenobalde Chronicles 3, est venu boucler la riche et complexe histoire de la saga, comme l'avait promis le créateur Tetsuya Takahashi. L'homme fait à nouveau parler de lui pour des propos qui devraient faire saliver les fans, étant donné qu'il évoque Xenoblade 4.

Xenoblade 4 fait parler de lui

Si la licence Xenoblade Chronicles est aussi populaire, c'est notamment pour ses OST sublimes composées par Yasunori Mitsuda, Mariam Abounnasr, ACE, Kenji Hiramatsu, Manami Kiyota et Yutaka Kunigo. En juillet, les mélomanes se sont donc logiquement rués sur la box en édition limitée qui comprenait la bande-son intégrale des trois opus principaux ainsi que sur celle dédiée à Xenoblade Chronicles 3. Cette dernière comprend un message exclusif de Tetsuya Takahashi, le créateur de la saga, que le site Xenomira nous permet de découvrir. L'homme fort de Monolith Soft évoque directement l'avenir de la saga dans des termes qui devraient ravir les fans.

S'il y a un autre Xenoblade, ce sera probablement quelque chose de très différent de ce qui a été fait précédemment. En termes de style et de musique, j'aimerais en faire quelque chose qui trahira les attentes de tout le monde, dans le bon sens du terme.

Cette déclaration est un très bon signe pour la franchise. En effet, après une trilogie aussi marquante conclue de main de maître, le renouveau des mécaniques et de l'identité de Xenoblade Chronicles viendrait à point nommé. On imagine que dans un potentiel Xenoblade 4, le système de combat particulier de la saga pourrait aussi évoluer, peut-être pour s'orienter davantage vers de l'action et mettre de côté son système d'auto-attaque en place depuis le premier épisode.

Un nouvel épisode envisagé, mais quid du remaster tant attendu ?

En tout cas, il faut espérer que nos oreilles prendront autant de plaisir en écoutant l'OST de Xenoblade 4, même si Tetsuya Takahashi veut nous surprendre avec les compositions du prochain opus. Malgré cette déclaration qui va les ravir, les fans devraient continuer à militer pour un portage du jeu en monde ouvert Xenoblade Chronicles X sur Nintendo Switch, car le titre qui fait un peu office de spin-off n'est disponible que sur Wii U. Monolith Soft avait malheureusement déjà déclaré que recréer le RPG sur la console hybride serait difficile, mais la communauté garde espoir.