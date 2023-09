Xenoblade Chronicles 3 n'a pas encore totalement disparu du paysage. Il y a du nouveau pour le RPG Nintendo Switch et ça devrait plaire aux joueurs qui continuent d'en profiter.

Il n'y a pas que Final Fantasy dans la vie (enfin, dans le monde du JRPG). La saga Xenoblade Chronicles peut légitimement s'inviter dans le débat des meilleures licences de jeux de rôle japonaises grâce à ses quatre épisodes cultes. Xenoblade Chronicles 3, le dernier en date, est venu conclure la trilogie lancée en 2010 de façon brillante et toujours aussi émouvante. Le DLC « Un avenir Retrouvé » disponible depuis avril a définitivement clôt l'histoire de la saga, mais ce n'est pas pour autant que Monolith arrête de suivre son œuvre. Il y a bien du nouveau pour le RPG Nintendo Switch.

Xenoblade Chronicles 3 toujours vivant

Non, Xenoblade Chronicles 3 n'accueillera pas de nouveau DLC. Même si Monolith et Nintendo aiment faire des surprises, comme lorsque la date de sortie du jeu avait été avancée, ils se contentent cette fois d'une simple mise à jour pour leur RPG. La MAJ 2.1.1 disponible dès maintenant n'est clairement pas la plus costaude accueillie par Xenoblade Chronicles 3 depuis sa sortie. Elle se limite à deux correctifs de bugs mineurs, mais que les joueurs qui passent encore du bon temps sur le jeu apprécieront de voir disparaître.

Correction d'un bug en cas d'absence du Pass d'extension qui empêchait l'activation de la musique de fond du héros spécial, de l'environnement audio dans les paramètres audio, ainsi que des notifications.

Correction d'un problème avec l'enchaînement de l'art « Staying Power », où l'activation des arts de fusion provoquait des dégâts d'enchaînement au personnage utilisant les arts de fusion ainsi qu'à ses alliés.

Voilà qui devrait améliorer encore sensiblement l'expérience proposée par Xenoblade Chronicles 3. On sait, vous auriez préféré avoir des nouvelles du prochain opus de la série, mais ça, ce n'est pas encore au programme. Il faudra se contenter des propos du créateur de la saga Tetsuya Takahashi, qui évoque cette suite via un message disponible dans l'édition limitée de l'OST de Xenoblade Chronicles 3.

L'homme dévoilait que s'il y avait un autre Xenoblade, il serait très différent des précédents « en termes de style et de musique » et que le public serait surpris. C'est plutôt logique que Takahashi-san souhaite bouleverser les codes de la franchise après la fin de cette première trilogie. De quoi mettre l'eau à la bouche des fans, qui aimeraient bien que ce potentiel Xenoblade Chronicles 4 soit officiellement annoncé.