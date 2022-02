Les rumeurs couraient à son sujet depuis un bon moment déjà, mais c'est lors du Nintendo Direct qui s'est déroulé hier soir (9 février 2022) que Nintendo a officialisé Xenoblade Chronicles 3. Dernière annonce de la vidéo de Nintendo, le jeu de Monolith Soft va donc débarquer en septembre 2022 sur Switch, avec un pitch qui devrait ravir les fans. En effet, après les histoires sur Mékonis du premier opus, et les fameuses blades du second opus (Mythra et Pyra), ce troisième épisode va nous raconter l'avenir commun des mondes de Xenoblade Chronicles 1 & 2.

Mékon : une belle jambe ?

Connue pour ses mondes incroyablement bien ficelés, la série va donc nous emmener cette fois sur Aionios, un nouveau terrain de jeu qui va mélanger des éléments des deux premiers titres. Le trailer d'un peu plus de 2 minutes nous permet au passage de voir de nouvelles créatures aux dimensions toujours aussi généreuses. Il reste bien entendu de nombreuses questions, surtout autour du système de combat qui sera adopté. En effet, chaque épisode est radicalement différent sur ce point, et pour l'instant, on ignore quelle sera la direction adoptée. Reste à voir si les systèmes existants seront réutilisés, ou si les équipes de Monolith Software nous réservent encore des surprises.

Xenoblade Chronicles 3 : le jeu best-of ?

Une seule chose est sûre : Xenoblade Chronicles 3 sera abordable par tous les joueurs, qu'il s'agisse de vétérans de la franchise ou de nouveaux venus comme l'a expliqué Tetsuya Takahashi, directeur exécutif de la franchise. En ce qui concerne le chara-design, on retrouve Masatsugo Saito (Xenoblade 2) tandis que la BO sera signée par des compositeurs comme Yasunori Mitsuda, Manami Kiyota et même le groupe de musique ACE. On rappelle que Xenoblade Chronicles 3 sortira en septembre sur Nintendo Switch, et que les dates sont susceptibles de varier en fonction de la situation sanitaire. Quoi qu'il en soit, on a hâte de pouvoir poser nos mains sur ce titre !