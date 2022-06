À défaut de Splatoon 3 cet été, Nintendo se rattrapera avec Xenoblade Chronicles 3, une franchise très plébiscité par les friands de RPG. Et justement, à quelques semaines de la sortie, le constructeur japonais a envie de nous en parler autour de son format vidéo « Direct ».

Xenoblade Chronicles 3 Direct pour ce mercredi

Notez bien la date et l'heure, le Xenoblade Chronicles 3 Direct sera en ligne à partir de ce mercredi 22 juin 2022 à 16h00 tapantes. Un événement d'environ 20 minutes uniquement consacré au RPG de Monolith Soft.

Rendez-vous le 22/06 à 16:00 pour un XC 3 Direct d’environ 20 minutes dédié à cette nouvelle aventure RPG à venir sur Nintendo Switch.

La dernière prise de parole de Nintendo sur le jeu remonte au mois d'avril. C'était pour avancer la date de sortie et dévoiler le collector du titre. Mais mauvaise nouvelle, cette édition sera incomplète au lancement, le 29 juillet prochain. Les acheteurs de cette version My Nintendo Store recevront certains élément à l'automne 2022. Nous avions eu quelques détails sur les classes et la mécanique d'Interlien. C'est ce qui permet aux personnages de fusionner et de prendre une autre forme appelée Ouroboros.

Et le gros Nintendo Direct ?

La rumeur d'un gros Nintendo Direct vient-elle d'être invalidée ? Pas obligatoirement, mais le jeu ne devrait par conséquent pas y figurer. Et c'est peut-être pour cela que Big N a préféré tenir un événement à part, afin d'être sûr de donner tout le temps nécessaire à l'une de ses plus grosses cartouches Switch de l'année.

Situé après les événements de Xenoblade Chronicles et Xenoblade Chronicles 2, XC 3 se déroule dans le monde d'Aionios, où la nation à la technique mécanique de Keves et la nation dotée de technique magique d'éther d'Agnus sont en guerre l'une contre l'autre1. Le jeu suit deux protagonistes aux nations opposées : Noah, un soldat de Keves accompagné de ses amis d'enfance Lanz et Eunie ; et Mio, une soldate d'Agnus accompagné de ses camarades de combat Taion et Sena2.

Xenoblade Chronicles 3 sera disponible le 29 juillet 2022 sur Nintendo Switch.