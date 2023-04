C’était une annonce attendue impatiemment. Au début d’année, Nintendo créait à moitié la surprise en révélant une partie de ce que les joueurs de Xenoblade 3 allaient découvrir avec le quatrième DLC. Une extension qui permettra donc de retrouver des personnages très appréciés de la communauté et d’en découvrir davantage sur les mystérieux Fondateurs maintes fois évoqués dans le jeu de base. Deux mois plus tard, elle prend enfin date et Nintendo en profite également pour faire quelques nouvelles annonces autour du jeu et de la licence. Attention, ne lisez pas les lignes qui suivent si vous ne voulez pas vous spoiler le retour de certains personnages.

C’est désormais officiel, Xenoblade Chronicles 3 : Un avenir retrouvé sera disponible le 26 avril 2023. Dans cette quatrième extension, les joueuses et les joueurs découvriront un scénario inédit prenant place avant les événements du jeu de base. L’occasion de retrouver des visages familiers, voire très familiers pour les fans de la licence, ainsi que de nouvelles têtes. Une histoire inédite qui servira donc à faire le lien entre les trois épisodes de la saga, en attestent la présence de Shulk et Rex. Parmi les nouveaux personnages, on retrouve Matthew un habitant de la Cité qui tente de mettre fin à la guerre entre les nations Keves et Agnus et d’arrêter leurs véritables ennemis : les Moebius.

Comme pour certaines autres extensions de la saga, dont l’épilogue de Xenoblade Chronicles, ce quatrième DLC est considéré comme un nouveau jeu à part entière. Il sera donc disponible via le menu principal et embarquera quelques nouveautés en termes de gameplay. A commencer par l’Unity Combo, qui permettra à deux personnages d’utiliser une attaque combinée surpuissante et qui améliore leurs capacités par la même occasion. Dans Xenoblade Chronicles 3 : Un avenir retrouvé, les points d’affinités s’obtiendront alors en explorant les zones, en rencontrant de nouvelles têtes et évidemment en laminant des ennemis. Ces points pourront ensuite être dépensés pour améliorer les personnages jouables.

En parlant des combats justement, un nouveau thème a été composé pour l'occasion. Dernière nouveauté et pas des moindres, le jeu aura enfin un bestiaire, fonctionnalité longtemps réclamée depuis les débuts de la licence. Pour mémoire, le pass d’extension regroupant les quatre DLC est disponible sur l’e-Shop pour 29,99€.

Un coffret CD collector et des amiibo Xenoblade Chronicles 3

Et ce n’est pas tout. Pour marquer le coup Nintendo a également fait des annonces supplémentaires. Les amiibo de Pyra et Mythra, de la collection Super Smash Bros. seront disponibles le 21 juillet 2023 partout dans le monde. En les utilisant dans Xenoblade 3, les joueurs pourront alors débloquer l’apparence de l’épée de l’Aegis de Pyra et Mythra pour la classe Épéiste. Noah et Mio auront eux aussi le droit à leurs petites figurines. Aucune autre information n’a cependant été dévoilée, ni même de visuel.

Côté goodies toujours, les OST de Xenoblade Chronicles 3 et Xenoblade Chronicles : Definitive Edition seront prochainement commercialisées en version standard le 2 août 2023. Deux éditions limitées seront quant à elles disponibles prochainement, l’une consacrée uniquement au dernier jeu de la saga et l’ensemble de ses musiques, celles du dernier DLC y compris, l’autre regroupant absolument toutes les compositions de la saga dans un coffret particulièrement joli. Il faudra en revanche se rendre sur la boutique officielle de Procyon Studio (livraison en France possible) avant le 30 avril à 16h59 pour réserver son exemplaire, après quoi il sera sans doute trop tard. L’OST de Xenoblade 3 coûtera 118,95€ tandis que le coffret collector Xenoblade Chronicles Original Soundtrack Trinity Box nécessitera de débourser 141,95€.