XDefiant nous donne enfin de ses nouvelles et elles sont plutôt bonnes ! Ubisoft brise le silence et répond à l'inquiétude générale, ou presque. En tout cas, on y voit un peu plus clair.

C’est un peu (beaucoup) le chaos chez Ubisoft qui semble pédaler dans la semoule avec son prochain gros FPS free-to-play. Les rumeurs se multiplient et remontent des échos pas très joyeux. Ambiance toxique, travail difficile, changement de plans incompréhensible de dernière minute… on a un peu de mal à comprendre comment tout a pu déraper alors que XDefiant avait déjà convaincu les joueurs lors de ses différentes phases de test. C’est toujours ce qui fâche avec Ubisoft, un pas en avant, deux pas en arrière, c’est presque systématique.

Pourtant, on l’aime notre éditeur français, dernièrement, il nous a même gratifié de plusieurs jolies surprises comme Prince of Persia The Lost Crown ou encore Avatar Frontiers of Pandora. XDefiant était bien parti pour lui aussi devenir l’un des meilleurs jeux de la firme, mais ça fait maintenant un moment que le jeu joue les timides. Enfin, jusqu’à maintenant.

Non, XDefiant n'est pas mort, au contraire

Alors que les bruits de couloir vont bon train et nous annoncent le chaos, Ubisoft a décidé de prendre la parole histoire de rassurer un peu les joueurs. Dans un long message publié sur ses réseaux sociaux, XDefiant parle de ses plans, et nous assure que tout va bien.

Le jeu commence par réaffirmer que son développement avance bien et qu’il vise toujours à devenir un jeu à l’écoute de sa communauté, ce serait d’ailleurs ça qui serait actuellement la cause de retouches en interne. Ubi nous annonce qu’initialement, le jeu était prévu pour cette fin mars, mais qu’il ne verra finalement pas le jour, ça on l’avait bien compris. « Il y a plusieurs ajustements que nous devons tester avant le lancement » prévient le message.

Le jeu avait réussi à convaincre les joueurs avec ses modes de jeu nerveux et son roster de personnages intéressants ©XDefiant - Ubisoft

On pourra bientôt jouer au FPS d'Ubisoft, mais...

XDefiant est bel et bien en pleine session de peaufinage, reste maintenant à savoir sur quoi. Là-dessus, nous n’avons aucune information, mais Ubisoft nous donne tout de même une bonne nouvelle dans son message sur X. Son FPS multijoueur devrait prochainement être de nouveau jouable pour une courte session de stress test, avec pour objectif de tester les serveurs une ultime fois avant la sortie. « Nous avons besoin de toutes les données importantes pour préparer le lancement » déclare Ubi.

Le studio vous invite donc à venir jouer à XDefiant en masse sur PS5, Xbox Series et PC. Manque de bol, on n'a pas encore de date, ni d’horaire. Le message se termine simplement sur des remerciements et une dernière phrase pour rassurer les foules : « Après ce test [sans date donc], nous espérons pouvoir fixer une date de sortie et commencer à partager d’excitants détails sur ce qui vous attendra dans XDefiant ».

Ubisoft ne semble pas vouloir se mouiller outre mesure et si c’est bien une bonne nouvelle d’apprendre que le jeu est bien vivant et qu’il sera prochainement jouable, l’opacité autour de la date de l’événement a de quoi inquiéter. Wait and see comme on dit, mais il est bien dommage de voir autant de bazar pour un jeu qui était si bien parti et qui, surtout, avait déjà réussi à convaincre les amateurs de FPS compétitif qui parlaient déjà de Call of Duty Killer.