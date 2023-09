Ubisoft est sur tous les fronts en cette fin d'année. Tout d'abord avec The Crew Motorfest, son jeu de course en monde ouvert qui arrive le 14 septembre prochain, puis avec Asssasin's Creed Mirage, l'un des titres les plus attendus de 2023 prévu le 5 octobre. En plus de ces deux gros morceaux, Ubisoft avait une troisième corde à son arc avec son free-to-play XDefiant prévu sur PC, PS5 et Xbox Series. Alors que les joueurs attendaient une bonne nouvelle concernant sa date de sortie, le studio vient de doucher leurs espoirs.

Mauvaise nouvelle pour XDefiant

On pouvait s'attendre à voir XDefiant arriver au plus tard mi-septembre après l'échéance de cet été annoncée officiellement il y a un moment. Malheureusement, il faudra attendre plus longtemps que prévu pour poser les mains sur le FPS d'Ubisoft. Le studio vient d'indiquer le report de son free-to-play sur le site officiel du jeu par l'intermédiaire de Mark Rubin, producteur exécutif d'Ubisoft San Francisco. L'homme explique de façon très transparente que XDefiant n'a pas réussi à obtenir la certification requise auprès de PlayStation et de Microsoft, elle qui est censée assurer que le jeu fonctionne correctement sur leurs écosystèmes. « Nous avons entamé ce processus fin juillet et nous avons obtenu nos premiers résultats mi-août, à savoir un avis défavorable », détaille Mark Rubin. Une déception pour le studio alors que la version complète du titre était bien prête à ce moment-là.

Actuellement, l'équipe de développement travaille sur des correctifs pour s'assurer que XDefiant soit conforme. Le studio va soumettre une nouvelle fois son FPS au test de certification dans les prochains jours. Pour l'instant, l'entreprise préfère ne pas fixer de nouvelle échéance publiquement en cas d'autres péripéties et indique simplement que XDefiant arrivera « le plus tôt possible ». Voilà qui est très clair, même si les fans risquent logiquement d'être un peu déçus de ce report. Est-ce alarmant pour autant ? Pas spécialement. Un tel refus pouvant bien résulter de bugs mais aussi de petits détails incongrus comme la mention de son rival, une ligne de texte précise et bien plus encore. Le producteur exécutif se veut en tout cas rassurant : le jeu aurait été prêt pour une sortie en août s'il avait passé ces fameux tests de certification.

Un free-to-play prometteur

Rappelons que le FPS promet une tonne de contenu à sa sortie avec 14 cartes différentes, plus d’une vingtaine d’armes et de nombreux cosmétiques gratuits et payants. Dans le free-to-play, les joueurs pourront retrouver les unités des licences cultes d'Ubisoft comme la DeadSec de Watch Dogs ou le groupe Echelon de Splinter Cell. Chacune des cinq factions aura ses propres capacités et une Ultime capable de faire basculer la partie (désactiver temporairement la carte et l'ATH de l'adversaire, par exemple). XDefiant comptera aussi plusieurs modes de jeu à objectif comme la plupart des titres du genre.