XCOM est une saga culte. Assez pour en faire un genre stratégique à part entière avec des déclinaisons comme le très récent Marvel's Midnight Suns que l'on a d'ailleurs eu l'occasion de tester. Plus précisément il s'agit d'un style tactique au tour par tour avec une vue du dessus. Et ça fonctionne à merveille et peut s'adapter à bien des univers. Et dans le contexte de bonnes ventes pour le jeu Marvel, on aurait pu imaginer le retour du roi XCOM pour bientôt. Hélas ça ne sera pas le cas.

XCOM, pas pour tout de suite

C'est lors d'une récente interview avec videogameschronicle que Jake Solomon, directeur créatif de la franchise XCOM a pu apporter quelques informations sur la saga et sur un potentiel nouvel épisode. Rien de bien folichon, hélas.

Bien sûr, vous pouvez demander (rires), vous pouvez joindre votre voix au chœur qui résonne des collines. Personnellement, je n'ai aucune information à ce sujet pour le moment et je dis cela parce que, vraiment, hier, je travaillais sur Les skins et les recolorations de l'abbaye de Morbius (Marvel's Midnight Suns), donc je ne travaille pas dessus. Je n'ai pas d'agenda secret, je ne sais rien sur XCOM à ce stade.

Depuis la sortie d'un spin-off surprise uniquement sur PC appelé XCOM : Chimera Squad en 2020, les nouvelles sont maigres sur la série. Et en attendant on ne peut que se tourner que vers Marvel's Midnight Suns du même studio de développement. Rien est à l'horizon. Reste à savoir maintenant si il s'agit d'une information réelle ou d'un "leurre" de la part de Jack Salomon pour tenter de garder une potentielle surprise. Tout est évidemment possible dans ce milieu.

Wait and see. Aimeriez-vous voir un nouvel épisode XCOM arriver ? Si oui, quelles sont vos attentes en terme de mécaniques de gameplay ?