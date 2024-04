On le sait, l'été 2024 va encore être une belle période pour le jeu vidéo. Et forcément parmi les acteurs importants, on retrouve Xbox qui vient de lever le voile sur son gros événement avec une surprise !

Microsoft se prépare pour son grand rendez-vous annuel de l'été, le Xbox Games Showcase, qui se tiendra le 9 juin. C'est désormais acté. L'événement, très attendu par les fans et les acteurs de l'industrie, sera diffusé en direct à 19h (heure française). Selon les informations recueillies, le showcase inclura non seulement des présentations de jeux issus des studios Activision Blizzard, Bethesda et des Xbox Game Studios de Microsoft, mais sera suivi d'une présentation surprise à la suite...

Un Xbox Showacase avec une surprise

Bien que Microsoft ait seulement mentionné une prochaine itération d'une franchise bien-aimée pour garder une part de mystère, les sources proches du dossier confirment qu'il s'agit bien de Call of Duty. C'est ce que rapporte notamment le très sérieux The Verge. Ce segment spécial, connu sous le nom de Call of Duty Direct, promet de plonger profondément dans les nouveautés et les développements de ce titre phare. Qui pour rappel, porte le nom (pour le moment) de Call of Duty: Black Ops Gulf War.

Le Xbox Games Showcase de cette année est particulièrement notable car il marque la première fois que des jeux de tous les principaux studios de Microsoft seront présentés ensemble. Parmi les annonces attendues, on attend la révélation d'un nouveau jeu Gears of War. D'autres titres très attendus tels que Microsoft Flight Simulator 2024, Avowed, et Indiana Jones verront également leurs dates de sortie annoncées. Ce dernier étant évidemment l'une des pierres angulaires de la présentation.

De plus, il est probable que la nouvelle extension de Starfield, intitulée Shattered Space, reçoive une date de sortie officielle pour l'automne, Bethesda visant une sortie en septembre. Activision prévoit de lancer le prochain Call of Duty fin octobre, tandis que Avowed et Microsoft Flight Simulator 2024 devraient suivre en novembre, et Indiana Jones en décembre. On pourrait peut être aussi avoir des surprises pour le prochain The Elder Scrolls ? Wait and see.