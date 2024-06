Avec Xbox Games Studios, Bethesda et Activision Blizzard rassemblés dans le seul et même Xbox Showcase à venir dans le cadre du Summer Game Fest 2024, la marque au X préparerait du très lourd. C'est en tout cas ce qu'avance le bien connu reporter Jeff Grubb dans le dernier podcast de Kinda Funny.

Un Xbox Showcase qui doit et veut assurer le spectacle

Après une actualité assez morose notamment liée à la fermeture de quatre de ses studios, Xbox doit redorer son blason. La sortie de Hellblade 2 n'a qu'en partie aidé en ce sens. La branche gaming de Microsoft pourrait cependant briller avec le Xbox Showcase à venir le 9 juin, retransmis en direct à 19 heures chez nous. Jeff Grubb a annoncé la couleur avant l'heure en ce sens. « Je ne veux rien divulgâcher, mais j'ai entendu dire que la conférence durerait 2 heures et présenterait une trentaine de jeux. Une poignée d'entre eux serait des jeux dont nous n'avons jamais entendu parler ».

Parmi la trentaine de jeux pressentis comme étant présentés lors du Xbox Showcase, de nombreux candidats prometteurs viennent à l'esprit. Nous sommes déjà pratiquement certains que les très attendus Gears 6 et S.T.A.L.K.E.R. 2 y feront une apparition, ainsi que Shattered Space, le DLC de Starfield, et un certain Call of Duty Black Ops 6. Pour le reste, les productions estampillées Xbox Games Studios, Bethesda et Activision Blizzard surveillées ne manquent certainement pas.

Enfin un retour des Gears plus en forme que jamais ? © The Coalition

Une conférence qui s'annonce extrêmement chargée

On pense notamment pêle-mêle à Avowed d'Obsidian Entertainment, Blade d'Arkane Lyon, DOOM: The Dark Ages d'id Software, Fable 4 de Playground Games, State of Decay 3 ou encore, soyons fous The Elder Scrolls 6, parmi tant d'autres possibilités. Du côté d'Activision Blizzard, nous pourrions enfin en apprendre plus sur l'extension de Diablo 4, baptisée Vessel of Hatred, ainsi que sur World of Warcraft: The War Within.

D'autres studios non affiliés à Microsoft pourraient également faire une apparition lors du Xbox Showcase. Jeff Grubb a notamment mentionné Dragon Age Dreadwolf. Square Enix devrait également indirectement participer à la conférence. Enfin, puisque l'extrêmement attendu jeu de Team Cherry s'est manifesté pour la dernière fois chez Xbox, nous avons également une pensée pleine d'espoir pour Silksong. Rendez-vous en tout cas le 9 juin à 19 heures pour voir ce que cet événement d'environ deux heures peut bien nous réserver.