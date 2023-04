La période de pénurie semble presque un lointain passé désormais. Après de longs mois mois de disponibilités éparses, les deux consoles de nouvelle génération pointent enfin le bout de leur nez et les premiers bons plans intéressants avec. Si vous cherchez une Xbox Series X à bon prix et avec un jeu immanquable de la machine, nous avons peut-être ce qu’il vous faut.

La Xbox Series X disponible avec un excellent jeu chez la Fnac

La Xbox Series X est désormais en stock un peu partout et avec différents packs qui sont enfin loin des tarifs surréalistes aperçus ces deux dernières années. En ce moment, la Fnac propose un bon plan qui devrait assurément faire de l'œil aux membres du programme de fidélité qui souhaitent acquérir la console dans sa version la plus puissante. Le pack Microsoft Xbox Series X + Forza Horizon 5 Premium Edition est actuellement à 559,99€ avec 50€ offerts pour les adhérents Fnac sur leur compte de fidélité. La console et sa grosse exclusivité reviennent donc à 509,99€ au lieu des 599,99€ qui seraient normalement nécessaires pour les obtenir séparément, soit une économie de près de 100€, rien que ça !

Côté avantages, une facilité de paiement en plusieurs fois est disponible sur le site Internet de la Fnac permettant de ne débourser que 139,99 € par mois pendant quatre mois. Mieux vaut ne pas trop tarder, car si l’offre est valable en ligne et dans les magasins participants à l’opération jusqu’au 30 avril 2023 à 23h59, il n’est pas certain que les stocks tiennent jusque-là. Notez que les chèques cadeaux offerts seront valables 3 mois à date d'émission et que l’offre est non cumulable avec toute autre remise ou promotion réservée ou non aux adhérents Fnac.

Petit bonus non négligeable, le pack Xbox Series X + Forza Horizon 5 Premium Edition est également éligible à l’offre Xbox All Access. Ce programme de Microsoft permet d’acheter sa console nouvelle génération avec un abonnement Xbox Game Pass Ultimate via un paiement étalé sur deux ans. Cela permet en outre de payer sa console 35,99€ par mois pendant deux ans sans frais avec le jeu Forza Horizon 5 directement installé sur la machine. L’abonnement XGP permet quant à lui d’accéder à des centaines de jeux, dont certains sont même disponibles dès leur lancement. Ce sera par exemple le cas de Starfield, la prochaine grosse exclusivité Xbox à paraître en septembre. L’offre est d’autant plus avantageuse qu’elle permet de payer le tout moins cher que si vous achetiez la console, l’abonnement et le jeu Forza Horizon séparément.

L’un des meilleurs jeux Xbox dans sa version ultime

Le pack Xbox Series X + Forza Horizon 5 Premium Edition est en lui-même une petite aubaine. La console y est en effet vendue avec l’un des meilleurs jeux de la machine dans son édition la plus complète. La version Premium du porte-étendard de la marque comprend en effet un abonnement VIP, plusieurs packs avec des bonus et deux extensions dont celle d’Hot Wheels particulièrement appréciée des fans. Notez que le tout représente pas moins d’une cinquantaine de voitures supplémentaires, il y a de quoi faire !

Un contenu gargantuesque qui vient se marier avec la proposition de base déjà généreuse. Dans nos colonnes, Forza Horizon 5 a obtenu un très joli 9/10 grâce à son contenu de base déjà riche, ses graphismes magnifiques et son gameplay toujours aussi prenant. « La quintessence de la série [...] Beau à en faire tomber les pare-chocs, raffiné à en péter une durite, c’est un très beau bébé », avait ainsi résumé notre cher Dopamine. Autant dire qu’il est difficile de trouver mieux pour découvrir la Xbox Series X !

Le bon moment pour craquer pour la Xbox Series X

Pour mémoire, Forza Horizon 5 vous invite à piloter les meilleures voitures du monde dans des zones variées du Mexique. Déserts, campagnes, villes et même un volcan sont autant d’environnements somptueux qui se laisseront découvrir au gré des courses. Un régal de tous les instants possible grâce aux fameux 12 téraflops de la Xbox Series couplés à 16 Go de mémoire vive et un SSD 1 To avec la Xbox Velocity Architecture. Le stockage est même extensible. Avec une telle configuration, vous allez pouvoir goûter au 4K à 60 images par seconde, voire jusqu’à 120 FPS selon les jeux, et au ray tracing longtemps réservé aux joueurs PC.

Avec l’arrivée de grosses exclusivités Xbox Series, c’est le moment ou jamais de craquer pour la console. Redfall, le nouveau jeu des créateurs de l’excellentissime Dishonored, arrivera d’ici quelques semaines. C’est en revanche Starfield, le RPG des papas de The Elder Scrolls 5 Skyrim qui monopolise toute l’attention. La première nouvelle licence de Bethesda depuis de longues années s’annonce particulièrement dantesque. Et quand on sait que Microsoft n’exclut pas la possibilité d’augmenter les prix de ses consoles cette année, on se dit qu'il ne faut pas trop tarder.