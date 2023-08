Cela fait quelques temps maintenant que nous avons le droit à une rumeur persistante comme quoi Microsoft serait en train de développer une nouvelle console. Eh bien d'après de nouvelles informations, l'une d'entre elle serait une nouvelle Series X. Comme toujours le tout reste à prendre avec des pincettes car la source provient de Xbox Era qui n'est pas toujours très fiable. Explications.

Xbox Series X, un modèle différent pour 2025 ?

S'exprimant lors du podcast Xbox Era, le co-fondateur Shpeshal Nick a révélé qu'il avait entendu dire que Microsoft envisageait de publier un nouveau modèle de sa console mais... sans le lecteur de disque. De plus, la société prévoit apparemment de sortir d'autres versions dans le courant de l'année 2025. Nous ne savons pas encore de quoi il s'agit précisément mais cela devrait être un "rafraîchissement de milieu de génération" comme la Xbox One X en son temps. Mais comme d'après des sources fiables chez AMD rien ne se prépare de précis à ce niveau, on peut estimer qu'il est peu probable qu'il s'agisse d'une version foncièrement plus puissante de la Xbox Series X. Proposer une console de ce type sans lecteur peut faire sens car cela permettrait plus de 3 ans plus tard d'offrir aux joueurs une version moins onéreuse et une porte d'accès plus abordable. Pour l'heure le seul moyen de se plonger dans la current gen chez Microsoft est la Xbox Series S qui manque clairement de puissance pour un rendu optimal sur les jeux les plus gourmands.

Plusieurs projets en route

Outre cette potentielle nouvelle Xbox Series X sans lecteur permettant d'avoir un prix plus accessible, Microsoft serait aussi à pied d'œuvre sur une Xbox Series Y à savoir une console portable conçue pour profiter du Cloud Gaming. Un peu dans le même style que ce que propose actuellement la Logitech G Cloud que nous avions pu d'ailleurs tester sur Gameblog. L'information d'une Series Y venait de Jez Corden, journaliste de longue date de Windows Central, qui a toujours eu de bonnes infos sur le constructeur américain.

De votre coté, que pensez-vous de cette rumeur qui fait mention d'une nouvelle Xbox Series X plus abordable ? Cela pourrait t-il vous faire craquer pour acheter une console ?