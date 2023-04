Face aux prises de décisions très controversées de Twitter, Microsoft a fait un choix qui va impacter directement les joueurs Xbox Series, PC et Xbox One.

Le rachat de Twitter par Elon Musk continue de faire des émules. Alors que journalistes, influenceurs, streameurs, célébrités et autres personnalités pleurent aujourd’hui la disparition de leur statut vérifié, les récentes directives du multimilliardaire vont aussi impacter les joueurs Xbox. Face au changement récent de la politique d’utilisation des API Twitter, Microsoft a pris une décision qui fait parler ces dernières heures.

Une fonctionnalité de partage en moins sur Xbox Series

Ce n’est plus un secret, Twitter cherche par tous les moyens de faire de l’argent. Ces derniers mois, le réseau social à l’oiseau bleu enchaîne les décisions controversées pour compenser la jolie dépense de Musk de 44 milliards de dollars. La dernière en date est tout fraiche et concerne directement le système de vérification, de nombreuses personnalités ayant perdu leur fameuse pastille bleue. C’est le bazar côté grand public, mais des choix plus techniques impactent également les joueurs. Depuis mars, la plateforme a rendu l’utilisation de son API payant. Autrement dit, les outils permettant de développer des applications basées sur les données de Twitter ont cessé d’être gratuits.

Les entreprises doivent alors impérativement passer à la caisse avec un coût oscillant entre 42 000 et 200 000 dollars par mois. Un changement qui a finalement poussé Microsoft à supprimer purement et simplement une fonctionnalité sur Xbox Series et ses autres consoles. Plus concrètement il n’est désormais plus possible de partager ses images et vidéos sur Twitter depuis sa Xbox Series, Xbox One ou via la Game Bar sur PC depuis plus de 24h et ce jusqu'à nouvel ordre.

Aperçu du partage via le Xbox DVR

Des options alternatives encore possibles

« Vous pouvez toujours partager vos moments préférés via l’application Xbox pour Android et iOS », précise néanmoins Microsoft dans son communiqué officiel. Il faudra donc impérativement passer par des méthodes alternatives pour partager ses exploits sur la plateforme à l’oiseau bleu. Une décision qui chagrine déjà les joueurs adeptes de la fonctionnalité, mais elle reste néanmoins disponible sur les autres réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et même LinkedIn. Twitter était cependant celui le plus privilégié par leurs amateurs du Xbox DVR.

La démarche de Microsoft ne s’arrête pas aux consoles Xbox et va plus loin. La firme de Redmond a annoncé retirer Twitter de sa plateforme publicitaire à compter du 25 avril 2023. Il sera alors impossible d’accéder à son compte, de créer et programmer des tweets, de gérer des brouillons ou même de consulter ses statistiques passées depuis l’outil de gestion sociale dédié.