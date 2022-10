Le département accessoires de Microsoft carbure à plein régime depuis des années. Et ce n'est pas fini avec cette nouvelle manette Xbox Series.

Un voyage sur la Lune avec une manette Xbox Series

Non, vous ne partirez pas dans l'espace pour 64,99€ mais vous pourrez en revanche repartir avec un petit bout de Lune chez vous. Microsoft a annoncé la nouvelle manette Xbox Series Lunar Shift et son coloris argent-or, qui imite la couleur du satellite lorsqu'il est plein.

Foncez dans un monde surréaliste avec la manette sans fil Xbox édition spéciale Lunar Shift, dotée d’un effet scintillant argent-or et de poignées caoutchoutées tourbillonnantes grises et noires. Simplifiée pour plus de confort grâce à la surface texturée sur les gâchettes à l’arrière de la manette.

Des nouveautés au-delà de ça ? Non, contrairement à la Xbox Series Elite Series 2 Core, c'est simplement un changement de coloris comme l'édition limitée Captain America.

Les habitués sont donc en terrain connu avec cette manette Lunar Shift. Elle a une surface texturée sur les boutons de tranche et les poignées pour plus de confort. Et même si c'est un modèle Xbox Series, il peut être utilisé sur les Series X|S, One, sur PC Windows, Android et iOS en passant très facilement d'un appareil à l'autre. Les deux piles AA à l'intérieur promettent une durée d'autonomie jusqu'à 40 heures.