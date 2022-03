Razer, Marvel et Microsoft s'associent pour une manette Xbox collector Captain America. L'accessoire se base sur la version vue dans la série Disney+ Falcon et le Soldat de l'Hiver.

L'accessoiriste Razer dévoile une nouvelle manette Xbox qui devrait partir vite chez les fans de Marvel. Car oui, elle sera disponible uniquement en quantité limitée. Mais comme vous allez le voir sur les photos de notre galerie, le design ne reprend pas les codes du Captain America aperçu dans le MCU...

Sam "Wilson" Falcon au rapport

Cette manette Xbox Captain America emprunte en effet au costume de Sam "Wilson" Falcon, le Captain America de la série Disney+ Falcon et le Soldat de l'hiver. Il est moins populaire, certes, mais il va falloir s'y faire puisque ce sera le seul modèle disponible "bientôt" pour 179,99$. Quand on aime, on ne compte pas ?

Comme les images le montrent, l'avant et les poignées de la manette sont habillées avec la partie haute du costume, et son trio de couleurs blanc/bleu/rouge. Le support, qui reproduit le fameux bouclier, est une station de recharge magnétique fournie dans chaque pack. Oubliez le vibranium cependant, nous sommes bien entendu sur du plastique. D'après le site de Razer, cela prend moins de trois heures pour recharger le périphérique.

Les caractéristiques d'une manette Xbox Series X|S

Cette manette Xbox Captain America est bien collector, mais n'attendez pas de modifications cachées de la part de Razer. On est ici sur un modèle Xbox Series tout ce qu'il y a de plus normal, qui est par conséquent compatible avec les dernières consoles de Microsoft mais aussi les Xbox One et n'importe quel PC Windows 10. Elle peut fonctionner sur Mac, mais il faudra alors l'adaptateur Xbox conçu pour.

La connectique est la même, idem pour les grips des poignées et gâchettes déjà présents sur les manettes non limitées. Contrairement à d'autres produits Razer par contre, il n'y a pas d'étui en dur pour l'emporter partout avec vous. Les précommandes seront ouvertes sur le site du fabricant. Bonne chance !