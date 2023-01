La Xbox Series aura bientôt le droit à une toute nouvelle manette surprenante dotée de fonctionnalités rares et même d'une complètement inédite.

S’il y a bien une chose que l’on ne peut pas retirer à la marque Xbox, c’est bien la qualité et l’ergonomie de ses manettes (depuis la Xbox 360 qu'on se le dise), quand bien même certains critiquent encore l’utilisation des piles comme principale source d’alimentation. Outre les pads officiels et autres manettes Xbox Elite, beaucoup de constructeurs proposent des accessoires fait maison, parfois même sous une licence officielle. C’est le cas aujourd’hui avec Asus, via sa marque ROG, qui nous montre son nouveau bébé spécialement conçu pour les gamers, la manette ROG Raikiri Pro.

Une manette Xbox avec écran OLED intégré

La ROG Raikiri Pro conserve globalement le même design que les autres manettes Xbox Series, que ce soit des poignées à l'emplacement des joysticks ou des gâchettes principales, rien ne bouge. En revanche, le revêtement a entièrement été revu et se divise en deux parties distinctes pour donner pas mal de style et intégrer des LED RGB.

Mais ce qui marque le plus c’est incontestablement la présence d’un petit écran OLED d’1,3 pouce juste au-dessus du bouton Xbox. Un écran qui servira à afficher de petites animations customisables, ainsi que quelques informations concernant le profil paramétrable choisi, la quantité de batterie restante ou encore l'état du micro. Une première sur Xbox Series.

Tout ce qui faut là où il faut, et même plus

En prime, la manette disposera d’une connectique Bluetooth, une filaire en USB-C et une sans-fil classique en 2,4Ghz. Elle disposera en prime de plusieurs boutons à l’arrière ( 4 à droite et 4 à gauche) qui pourront être personnalisés comme bon vous semble. Bien entendu les port audio 3.5mm seront eux aussi présents.

Comme bien souvent avec ce genre de matériel, un logiciel sera bien évidemment fourni avec la manette pour vous permettre de la paramétrer la sensibilité des joystick, revoir le mappage des touches ou customiser le nouvel écran OLED. Inutile de préciser que la manette sera compatible Xbox Series, PC et même Xbox One.

Pour le moment en revanche, Asus n’a pas encore donné de date de sortie, ni même une tranche de prix pour sa ROG Raikiri Pro. Mais ça ne devrait pas trop tarder.