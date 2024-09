Après six ans de bons et loyaux services, c'est bientôt le clap de fin pour cette excellente exclusivité Xbox Series, son studio souhaitant passer à la suite.

Afin d'offrir la meilleure suite possible à ses joueurs sur PC et Xbox Series, Undead Labs a ainsi annoncé la nouvelle sur le site officiel de sa franchise de simulation de survie en apocalypse zombie. Le support de State of Decay 2 approche donc de son terme, en attendant un troisième opus à la date de sortie encore indéterminée.

État de décomposition précoce pour l'exclusivité Xbox Series de zombies

Annoncé pour la première fois en 2020, State of Decay 3 a refait parler de lui avec un trailer mélangeant cinématiques et quelques éléments de gameplay lors du Xbox Games Showcase 2024. Après tout ce temps, sa date de sortie sur Xbox Series et PC est encore incertaine. Dans l'intervalle, Undead Labs a continué de supporter State of Decay 2. Six ans après son lancement, le titre de simulation de survie remplie de zombies a reçu près d'une quarantaine de mises à jour. Le studio détenu par Xbox estime toutefois qu'il est vraiment temps de passer à la suite.

Il a donc annoncé que la 38ème mise à jour de State of Decay 2 sera sa dernière. Celle-ci viendra principalement « corriger des problèmes présents depuis longtemps », avec quelques ajouts de type de qualité de vie. Après cela, le titre ne recevra plus aucun patch, ni aucun rapport de bug, Undead Labs souhaitant enfin pleinement se concentrer sur le troisième volet attendu dans un avenir plus ou moins proche sur Xbox Series. Les adeptes de la franchise pourront cela dit toujours continuer à jouer au deuxième opus pour patienter.

En guise de conclusion, Undead Labs a justement tenu à s'adresser à eux : « Nous savons que vous aimez ce monde que nous avons créé et l'incroyable communauté que vous nous avez aidé à construire. Même si vous avez aimé State of Decay 2 pendant toutes ces années, vous avez sûrement entendu parler d'une suite sur laquelle nous travaillons dur pour faire évoluer la franchise. Notre ambition est de faire la plus grande simulation de survie de zombies de notre histoire ». Une future pépite à venir sur Xbox Series et PC ? C'est en tout cas tout ce qu'on leur souhaite.

Source : Site officiel de State of Decay