Comme chaque semaine, Microsoft met à disposition de nouveau jeux gratuits pendant une durée limitée, et ce, à tous ses abonnés Xbox Game Pass et Gold.

C’est devenu une routine désormais, chaque semaine, le temps d’un long week-end, les joueurs Xbox Series et Xbox One qui ont souscrit à l’un des abonnements Xbox Game Pass ou Xbox Live Gold proposés par Microsoft, peuvent profiter gratuitement de quelques jeux. Plus qu’une démo, c’est une véritable période d’essai qui est proposée puisque les jeux de ces Free Play Days sont jouables de A à Z sans aucune limite !

Deux nouveaux jeux à tester gratuitement sur Xbox Series

La semaine dernière, c’était le FPS coopératif Payday 2 et le jeu de baston indé Them’s Fightin’ Herds qui étaient jouables gratuitement durant un gros week-end. Cette semaine, on change complètement de style avec deux nouveaux titres. Un jeu multijoueur asynchrone (4v1), Ghostbusters : Spirits Unleashed et surtout, un excellent roguelite indé, Roguebook.

Ces jeux seront disponibles dans la section Free Play Days de votre menu Xbox Live sur PC et consoles du 20 au 23 avril 2023 au soir.

Ghostbusters : Spirits Unleashed

Roguebook

Ghostbusters : Spirits Unleashed, chasse aux fantômes à plusieurs

La licence Ghostbusters s'essaye ici au multijoueur asynchrone façon Dead by Daylight. Quatre chasseurs de fantôme doivent ainsi coopérer ensemble pour affronter un autre joueur contrôlant un esprit frappeur. Le jeu propose un gameplay largement accessible et une prise en main immédiate. L'accent est avant tout mis sur le fun et chaque match ressemble alors à une partie de cache-cache fantomatique hilarant. D'ailleurs, les fans les plus hardcore de la franchise pourront retrouver tout un tas de clins d'œil à l'univers.

Roguebook, une pépite indé à tester absolument sur Xbox Series

Roguebook est un roguelite coloré et particulièrement atypique. Vous devrez explorer un vaste univers, sous forme de plateau, et souvent prendre des décisions cruciales pouvant impacter votre partie de bien des façons. Les combats quant à eux sont un mélange de tour par tour classique et de deck builder. De très nombreuses cartes sont à collectionner et vous permettent de construire une tonne de tactiques différentes. Le jeu cache bien d'autres secrets que l'on vous laissera découvrir par vous-même. Attention toutefois, Roguebook est le genre de jeu capable d'avaler vos heures de sommeil sans même que vous vous en rendiez compte.