En attendant les jeux comme Redfall et Starfield sur Xbox Series X|S/PC, le constructeur investit encore dans ses périphériques avec un nouveau coloris de manette. Date de sortie, prix et image, voici ce que nous révèle un leak.

Une nouvelle manette Xbox Series a leaké

Le leaker Billbil-kun est décidément très en forme ces derniers jours. Après les jeux gratuits du PS Plus, le nouveau pack Nintendo Switch Mario et Trine 5, l'utilisateur de Dealabs trahit un secret de Microsoft. Selon lui, la firme de Redmond sortira une nouvelle manette Xbox Series Velocity Green d'ici la fin du mois. Un périphérique semblable à la Stellar Shift, à la différence près que cet accessoire inédit sera habillé d'un vert ultra flashy.

Dans son tweet, Billbil-kun indique une date de sortie au 28 février 2023 et un prix de 59,99€. Soit le tarif habituel des manettes Xbox Series. On a même un aperçu en image ci-dessous.

Des nouveautés à prévoir ?

Comme pour la Stellar Shift et tant d'autres modèles avant, à l'image de celle de Captain America, la manette Xbox Series Velocity Green fera dans le classique. Hormis le coloris qui ne passera pas inaperçu, on retrouvera toutes les caractéristiques de ces prédécesseurs avec une compatibilité Series X|S, One, PC Windows et Mac (via un adaptateur uniquement), des grips sur les poignées et gâchettes etc.

Si vous recherchez quelque chose de plus exotique, mais aussi de plus cher, Asus a ce qu'il vous faut. Dans les prochaines semaines, le fabricant mettra la ROG Raikiri Pro sur le marché, une manette avec un écran OLED intégré.