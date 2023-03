En plus des Games With Gold et des entrées régulières du Xbox Game Pass, Microsoft propose des jeux à tester gratuitement pour une durée limitée. Après nous avoir proposé Rainbow Six Siege Extraction, Cities Skylines, WRC Generations et Dead by Daylight la semaine dernière, le programme Xbox Free Play Days récidive en cette fin de semaine avec trois nouveaux titres proposant chacun une expérience drastiquement différente. Il y a même l'une des grosses sorties de ce mois de mars dans le lot. C'est pas chouette ça ?

Trois nouveaux jeux Xbox Series à tester gratuitement

Du 16 au 19 mars, vous pourrez donc essayer une simulation de skate très pointilleuse avec Session : Skate Sims, mais aussi Autonauts, un petit jeu de gestion et d’automatisation très coloré et mignon tout plein. Pour fermer la marche on retrouve l’un des meilleurs jeux PC d’Ubisoft, ANNO 1800. Jeu de gestion bien connu des amateurs du genre, qui s'offre une sortie sur console ce mois-ci.

Session : Skate Sim

Autonauts

ANNO 1800

ANNO 1800, à peine sorti sur Xbox Series qu'il est jouable gratuitement

La légendaire licence d’Ubisoft débarque aujourd'hui sur Xbox Series et PS5 d’ici peu et pour fêter ça, le jeu se propose à l’essai sur consoles. Chez Microsoft, ANNO 1800 fait donc partie des jeux à tester gratuitement le temps d’un week-end. Vous pourrez ainsi mettre un pied dans ce city builder très solide en profitant d’un gameplay entièrement repensé pour être complètement adapté à la manette. Pour le reste, ANNO 1800 est identique. Vous pourrez toujours suivre une campagne narrative et développer votre propre nation en tissant des liens politiques avec vos concurrents ou en leur déclarant la guerre. Il faudra également veiller à ce que votre peuple se porte bien, satisfaire ses besoins, exploiter les ressources naturelles de vos terres, commercer, etc. Des dizaines et des dizaines d'heures de jeu en perspective. Sans compter le mode multijoueur coopératif et / ou compétitif.

Session : Skate Sim, le Tony Hawk qui e prend au sérieux

Disponible depuis un moment sur Xbox Series, Session : Skate Sim est, comme son nom l’indique, une simulation de skate. Loin d’être aussi arcade qu’un Tony Hawk's Pro Skater 1+2, Session repose cependant sur les mécaniques. Vous devrez enchainer les tricks et viser le score ultime dans différents spots en profitant de l’environnement pour placer vos figures. Le tout, avec un gameplay très pointilleux qui ne laisse que très peu de place à l'erreur.

Autonauts, un jeu de gestion haut en couleur

Petit jeu tout coloré qui surfe sur la grosse tendance des jeux de type « automatisation », dont les plus grands représentant sont notamment Factorio ou encore Satisfactory, Autonauts cherche à séduire et à sortir du lot grâce à sa plastique colorée et sa direction artistique à mi-chemin entre les briques LEGO et le cartoon. Le jeu, disponible sur Xbox Series depuis un petit moment déjà, nous demande de conquérir plusieurs planètes en y installant des bases pour exploiter les ressources naturelles de chaque secteur. L’objectif est clair : faire en sorte que les robots puissent dominer l’univers. Mais si c’est mignon, ne vous fiez pas au pitch, regardez la bande-annonce.