Connaissez-vous le ID@Xbox ? C’est un programme lancé par Microsoft pour aider, dans bien des domaines, des studios indépendants. L’objectif est ainsi d’épauler des studios modestes afin qu'ils puissent donner vie à leurs idées.

Derrière ce logo, Microsoft donne souvent des chiffres pharaoniques en parlant de plus d'une centaine de développeurs et même de milliers de jeux ayant eu l’occasion de passer dans le programme, ou qui sont encore en production. De petites pépites qui apparaissent ensuite sur Xbox Series et PC, et même parfois sur d’autres supports.

Il y a peu, bien à l'abri des regards, nous avons eu l’occasion de (re)découvrir 4 jeux indé qui seront prochainement disponibles. De petits trésors poétiques pour certains, des aventures intenses pour d’autres, il y en avait pour tous les goûts globalement. En tout cas, ils semblent plutôt prometteurs et devraient assurément se trouver un public. En prime, on a eu le droit à d’excellentes nouvelles pour la plupart d’entre eux.

Nightscape, un plateformer poétique à la direction artistique atypique

On commence doucement avec Nightscape, un petit jeu de plateforme puzzle développé par Mezan Studios. On y suivra la jeune Layla, qui cherche à percer le mystère des Étoiles dans un monde inspiré des mythes arabes. Pour mener à bien sa quête, elle pourra compter sur son nouveau compagnon, un petit bouc astral doté de pouvoirs cosmiques, mais également sur la puissance des astres qui lui donneront force et courage. Comme beaucoup de jeux indé de cette trempe, Nightscape opte pour une direction artistique singulière, nappée de couleurs chatoyantes, presque pastel par endroits.

Le tout bercé par une OST discrète et douce. Semi-contemplatif, Nightscape proposera tout de même des phases de combats où l’on devra se défaire de nos adversaires à l’aide d’un arc notamment, mais d’autres compétences sont attendues. On ne sait pas encore tout du jeu si ce n’est que les étoiles seront au centre de toutes les attentions. Un conte poétique et cosmique qui devrait plaire aux amateurs du genre. Nightscape est attendu sur Xbox Series et PC, mais également sur PS5. Pas de date de sortie pour le moment, mais ça devrait arriver prochainement.

Botany Manor, pour l’amour des plantes et des puzzles

Vous aimez la nature et vous cassez la tête ? Ballon Studios a ce qu’il vous faut. Botany Manor est un jeu extrêmement chill : pas de musique, une ambiance sonore naturelle et détente, une direction artistique épurée et colorée qui rappelle un peu The Witness… la totale. Le jeu vous demande d’explorer un vaste manoir planté au beau milieu d’un décor naturel. Votre objectif sera d’y cultiver des plantes, comme un bon botaniste expérimenté. Manque de bol, vous n’y connaissez rien. C’est là qu’entre en jeu la composante puzzle du jeu. Vous devrez “enquêter” et explorer les jardins pour découvrir différents indices vous permettant d’améliorer vos connaissances botaniques.

Type de plante, comment les cultiver, composition chimique du meilleur engrais… tous les codes sont là et devront être découverts un à un pour mener à bien vos plantations. Les phases d’enquête se font sur une base d’exploration (pour trouver les objets) et beaucoup de réflexion. Il faudra non seulement lire quelques manuels botaniques ici et là, mais également expérimenter un peu en gardant l’œil ouvert. Botany Manor nous donne rendez-vous dès le 9 avril prochain sur PC, via Steam, mais également sur Xbox Series et Nintendo Switch. Une démo est par ailleurs d’ores et déjà disponible sur Steam si vous souhaitez découvrir le jeu gratuitement avant sa sortie dans quelques jours.

Jump Ship, dans l’espace tout le monde va vous entendre jouer sur Xbox Series

On quitte la terre pour l’espace cette fois avec Jump Ship, un jeu d’action coopératif qui mélange shooter looter et survie. Seul ou en groupe jusqu’à 4 joueurs, vous devrez former un équipage et prendre soin d’un vaisseau spatial tout en explorant de vastes zones. Des dizaines de planètes s’ouvriront à vous et vous devrez en tirer le maximum de ressources avant de vous faire laminé par la milice locale, ou des pirates adverses gérés par l’IA. Pas de PvP prévu pour le moment, Jump Ship mise à fond sur la coopération. Les environnements sont annoncés comme étant particulièrement nombreux et le jeu promet d’être relativement varié. Non seulement on pourra (devra même) explorer à pied en vue à la première personne, mais on pourra aussi se balader à bord de notre vaisseau.

Chaque joueur aura alors un poste à tenir, du pilotage aux postes de tirs pour la défense. Les combats spatiaux s’annoncent déjà grandioses et devraient offrir leur lot de fous rires dans la foulée. Au sol, c’est le dynamisme qui prime. Les ennemis sont rapidement en nombre et ça fuse de tous les côtés. Les développeurs nous promettent par ailleurs beaucoup de personnalisation que ce soit en termes d’équipement de nos personnages que pour le vaisseau qu’il faudra chouchouter, et améliorer grâce à ce que l’on trouvera à droite et à gauche. Tout un programme spatial donc qu’il nous tarde déjà de tester avec une bande de copains à la gâchette facile. Malheureusement, Jump Ship n’a pas encore de date de sortie mais son Early Access devrait démarrer prochainement sur Steam. Pour l’heure, le jeu est attendu sur PC et Xbox Series uniquement.

Still Wakes the Deep, une grosse sorties qui arrive dans le Xbox Game Pass

Retour sur terre cette fois, ou plutôt en mer avec le gros morceau de cette présentation des prochains jeux ID@Xbox avec Still Wakes the Deep. Si le nom vous dit quelque chose ce n’est pas pour rien puisque le jeu a déjà été présenté et il avait fait sensation. Ce survival horror a, sur le papier, presque tout pour plaire. Still Wakes the Deep est développé par des experts de la narration, The Chinese Room, qui ont notamment travaillé sur Dear Esther, Everybody's Gone to the Rapture ou encore Amnesia : A Machine for Pigs. Mais c’est aussi son synopsis qui a su intriguer. Le jeu se passera à bord d’une station pétrolière dans les années 70 au large de l’Écosse, un lieu et une période plutôt atypiques. Rapidement, les choses vont déraper et la plateforme toute entière va sombrer dans le chaos le plus total, attaquée par quelque chose, une entité ou un monstre, personne ne sait exactement. L’équipage se fera décimer, tandis que l’installation sera menacée. Ce sera donc à nous de sauver tout ce beau monde en essayant de survivre par la même occasion.

Chose plus facile à dire qu’à faire puisque si la menace est réelle, nous ne disposerons d’absolument aucune arme. Les développeurs nous l’ont reconfirmé durant cette présentation à huis clos, Still Wakes the Deep est un jeu d’horreur psychologique qui fera plutôt appel à vos méninges qu’à vos bras. Attendez-vous donc à fuir et à résoudre des puzzles sous pression. Quoi qu’il en soit, le jeu s’annonce particulièrement prenant. L’ambiance a l’air au rendez-vous et l’on reconnaît d’office la patte du studio qui sait mener la danse et imposer une tension de tous les instants. Malheureusement encore une fois, ce tête-à-tête avec ce jeu prometteur fut brève, mais on ne devrait plus attendre très longtemps pour pouvoir tester la bête davantage. Still Wakes the Deep est en effet attendu pour le 18 juin prochain sur PC et Xbox Series uniquement (pour l’instant). Cerise sur le gâteau, le jeu débarquera en day one dans le Xbox Game Pass.