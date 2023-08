Depuis quelques années, il semble presque devenu obligatoire pour les constructeurs de proposer un moyen de jouer gratuitement (ou presque) à ses joueurs. Si Xbox récompensait comme il se doit les abonnés Gold avec deux jeux gratuits chaque mois depuis une éternité, cette offre prend fin dès septembre avec le remplacement de cette formule par le Xbox Game Pass Core et son catalogue de plus de 25 jeux inclus dans l'abonnement. Heureusement, les Free Play Days demeurent et c'est justement grâce à cela que vous pouvez jouer sans dépenser un euro à quatre gros jeux disponibles sur Xbox Series.

Les joueurs Xbox Series encore gâtés

Grâce au Xbox Free Play Days, vous pouvez dès maintenant jouer gratuitement à quatre titres qui valent vraiment le détour jusqu'au lundi 28 août à 08h59. On peut dire que les joueurs vont avoir de quoi s'occuper ce week-end, notamment les fans d'anime et de manga, qui pourront s'essayer à Naruto to Boruto : Shinobi Striker. Dans ce jeu de combat multijoueur en ligne, vous retrouverez tous les personnages des œuvres de Masashi Kishimoto et pourrez vous livrer à des affrontements dans de grandes arènes en constituant votre équipe de ninjas pour affronter d'autres joueurs. Une belle mise en bouche avant Naruto x Boruto : Ultimate Ninja Storm Connections, le jeu ultime qui retracera toute l'histoire de la franchise avec un morceau de scénario original autour de Boruto.

Il y en aura aussi pour les fans de jeux FPS, puisque l'extension de Destiny 2, La Reine Sorcière, est jouable gratuitement sur Xbox Series. Cette campagne additionnelle sortie en février vous plongera dans le monde du trône de Savathûn et propose en plus de nouvelles armes. Dans un tout autre style, Warhammer : Vermintide 2 saura lui aussi vous occuper ce week-end avec son action survoltée et sa coop à quatre joueurs.

De belles promotions toujours en cours

Enfin, le dernier jeu gratuit pendant ces Xbox Free Play Days est Need For Speed Unbound, un épisode qui vaut vraiment le détour pour ses sensations de vitesse et son contenu particulièrement dense. Rappelons que la série culte pourrait faire son retour au premier plan puisque le remake de Need For Speed Most Wanted a été annoncé. Si vous craquez pour l'un de ces quatre titres après la fin des Free Play Days, sachez que vous pouvez les obtenir à moindres frais pour y jouer sur Xbox Series grâce aux promotions en cours. Voici les tarifs actuels :