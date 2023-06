C'est une offre régulière qui apparaît chaque semaine sur les machines de Microsoft. Les Free Play Days permettent aux abonnés des services de la marque de profiter de plusieurs jeux gratuitement le temps d’un long week-end. Aucune autres conditions n'est requise, outre le fait d'être abonnés au Xbox Game Pass ou au Xbox Live Gold. De plus, les jeux sont jouable dans leur intégralité sans aucune limite. Cette semaine, on retrouve un gros jeu d’Ubisoft, d'ailleurs jouable gratuitement sur toutes les plateformes, mais aussi un excellent jeu indépendant et une simulation ultra populaire.

Trois jeux jouables gratuitement sur Xbox Series et One

Dès maintenant et jusqu’au 4 juin prochain, vous pourrez donc jouer gratuitement à l’excellent Rainbow Six Siege, le célèbre FPS d’Ubisoft qui continue d’évoluer à vue d'œil et qui a même su se faire une place de choix sur la scène eSport. Les amateurs de sensations fortes pourront quant à eux exploser les scores et faire de superbes cascades sur Ghostrunner. Un jeu indépendant assez exceptionnel qui mélange Mirrors Edge et Hotline Miami dans une univers cyberpunk détonnant. Vous devez en effet liquidé tous les ennemis sans prendre un seul coup, le tout en faisant des cabrioles. Enfin, si vous préférez le calme et la campagne, vous pourrez vous lancer dans Farming Simulator 22. La plus célèbre des simulations agricoles qui, chaque année, fait toujours plus fort.

Les jeux des Free Play Days du 1 au 4 juin 2023

Rainbow Six Siege

Ghostrunner

Farming Simulator 22

Les jeux des Free Play Days sont aussi en promo !

Et pour ceux qui souhaiteraient acquérir ces trois jeux définitivement pour en profiter davantage après les Free Play Days, sachez qu'ils sont tous en promotion sur Xbox Series et Xbox One. La version ultime de Rainbow Six Siege passe par exemple de 80€ à 35€ tandis que Ghostrunner affiche un prix avoisinant les 12€. Des offres plutôt sympathiques si les jeux vous ont plu et que vous avez encore de la place dans votre liste de jeux à faire. Plutôt difficile cette année, sans compter les grosses sorties du mois de juin.

Rainbow Six Siege Edition Operator (comprend tout le contenu des années 1 à 7) à 35,99€ au lieu de 80€

Ghostrunner Edition Standard à 11,99€ au lieu de 29,99€

Farming Simulator 22 Platinium Edition (comprend une bonne partie des DLC sortis à ce jour) à 47,99€ au lieu de 59,99€



Rainbow Six Siege

Rainbow Six Siege, le FPS tactique ultime sur Xbox Series et One

Rainbow Six Siege est un FPS multijoueur compétitif qui mise davantage sur la tactique que sur les combats frénétiques. Votre stratégie et votre capacité à utiliser votre cerveau seront aussi importantes que vos réflexes et votre précision. Ultra populaire, le shooter d'Ubisoft a su évoluer et se transformer complètement avec le temps. Désormais, ce sont plus de 46 héros jouables qui vous attendent et qui peuvent s'équiper de plusieurs dizaines d'armes et autres gadgets. Tout le contenu ajouté en lien avec le gameplay (cartes, armes, personnages) est entièrement accessible gratuitement. Il y a bien une boutique, mais celle-ci n'est remplie que de cosmétiques premium et de boosters pour gagner plus d'argent in-game.

Ghostrunner, la mort ne sera pas plus rapide que vous

Sorti de nulle part, Ghostrunner a fait sensation lors de son annonce et encore plus lors de sa sortie. Un jeu extrêmement exigeant et addictif, qui vous demandera de parcourir des niveaux sans prendre un seul coup. Lors des phases de plateforme, vous pouvez compter sur une large panoplie de mouvements à faire pâlir Mirror's Edge et Dying Light 2. Puis, lorsque vient le combat, vous devrez utiliser votre environnement, votre agilité et vos pouvoirs de cyberninja pour faire le ménage. Sensations garanties ! Dans son genre, Ghostrunner est assurément un incontournable sur Xbox Series et Xbox One. Ca tombe bien d'ailleurs, puisqu'en prime il aura bientôt le droit à une suite. Ghostrunner 2 a été annoncé il y a peu et promet lui aussi d'être assez unique en son genre.

Farming Simulator 22, l'amour est dans le pré... et sur Xbox

Amis des champs, des tracteurs et des céréales, Farming Simulator est fait pour vous. La simulation agricole ultime s'offre chaque année un nouvel opus toujours plus profond et généreux en contenu. Avec Farming Simulator 22, c'est plusieurs centaines d'outils et de machines sous licence qui s'offrent à vous et vous permettront de construire votre propre exploitation de A à Z. Pas question d'élever trois poules et de ramasser des tomates, Farming Simulator 22 vous offre l'opportunité de voir les choses en grand et en géant. Contrôle des ressources, gestion des finances, travail des champs sous toutes les formes. C'est la vie d'agriculteur virtuel, ni plus, ni moins. Les pressions européennes en moins, cela dit.