Alors que l'excitation monte avant le lancement de l'adaptation télévisuelle de Fallout par Amazon Prime, prévue pour le 11 avril, les fans de la franchise emblématique de Bethesda ont de quoi se réjouir avec de nouvelles surprises en lien avec le jeu. Cela concerne les utilisateurs de Xbox Series et c'est une très jolie surprise. De quoi customiser encore un peu plus votre espace de jeu avec un rendu post-apocalyptique du plus bel effet. Que sait-on à ce sujet ?

Un cadeau sur Xbox Series

Un nouveau trailer de la série télévisée Fallout a été récemment publié. Représentant un intérêt particulier pour les adeptes de l'univers Fallout. Par ailleurs, une option de fond d'écran dynamique liée à Fallout a été introduite sur la console Xbox Series X/S en anticipation de la première saison de la série sur Amazon Prime, enrichissant ainsi les options de personnalisation pour les utilisateurs de la console. Une très bonne nouvelle !

Quant à la mise à niveau de Fallout 4 pour la nouvelle génération, elle n'est pas encore disponible. Mais une manette Xbox spéciale inspirée de Fallout a été lancée. Offrant aux joueurs une nouvelle façon de s'immerger dans l'atmosphère du jeu. Ces initiatives mettent en lumière l'attente et l'excitation générées par le lancement prochain de la série Fallout sur Amazon Prime, proposant ainsi aux fans différentes manières d'interagir avec leur monde post-apocalyptique préféré à travers divers formats.

Que sait t-on sur la série ?

La série télévisée Fallout, adaptée de la célèbre franchise de jeux vidéo, est attendue avec impatience. Co-créée par Geneva Robertson-Dworet et Graham Wagner et développée par Lisa Joy et Jonathan Nolan de Kilter Films, cette série dramatique post-apocalyptique sera diffusée sur Amazon Prime Video. Le spectacle est prévu pour une première le 11 avril 2024. Et maintient sa continuité avec la franchise de jeux. Offrant une histoire originale plutôt que de s'adapter directement aux jeux précédents.

Le casting de la série inclut Ella Purnell, Walton Goggins et Aaron Moten. Purnell joue Lucy, une habitante optimiste d'un abri anti-atomique. Goggins interprète un ghoul pragmatique et impitoyable qui survit en tant que chasseur de primes, cachant un passé mystérieux. MacLachlan incarne l'Overseer Hank, le superviseur de Vault 33 et le père de Lucy, désireux de changer le monde pour le mieux. D'autres membres de la distribution comprennent Moisés Arias, Sarita Choudhury, Michael Emerson et Leslie Uggams, bien que leurs rôles spécifiques n'aient pas encore été détaillés.