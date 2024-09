Ces derniers temps, l'attention est particulièrement tournée vers la PS5 Pro et la prochain Nintendo Switch. Pourtant, il y a aussi du nouveau en approche sur Xbox Series. L'été a notamment permis d'en voir davantage des nouveaux jeux à venir. L'enchaînement des conférences a été un joli tremplin pour Microsoft, même si aucune annonce transcendante n'a été faite.

Toujours est-il qu'un jeu extrêmement populaire a enfin annoncé son arrivée sur l'écosystème Xbox. Aujourd'hui, il donne de nouvelles précisions qui vont rassurer tous ces joueurs et ces joueuses qui l'attendent de pied ferme (et en particulier du côté de leur porte-monnaie.

C'est une très bonne nouvelle pour les joueurs Xbox

Si miHoYo a lancé de nouveaux jeux, Genshin Impact reste le porte-étendard du studio chinois. Ce free-to-play à la sauce Zelda: Breath of the Wild rencontre un succès impressionnant depuis sa sortie en 2020. D'abord accessible sur PC, iOS et PS4, le jeu s'exporte sur de plus en plus de consoles. Il a tout naturellement eu droit à une version optimisée pour la PS5 en 2021. Maintenant, c'est sur Xbox Series qu'il s'apprête à faire son apparition.

Prévu pour le 20 novembre 2024 sur les consoles nouvelle génération de Microsoft, quelques questions restaient cependant en suspens. De fait, au moment de son annonce, la mention du logo “Game Pass” a interrogé certains... Faudrait-il un abonnement obligatoire pour y jouer ? D'autant plus que, du côté de PlayStation, il n'est pas besoin de souscrire au PS Plus pour y avoir accès. Cela a donc fait naître une certaine incompréhension.

Contacté par nos confrères de VG247, le studio a finalement rassuré les joueuses et joueurs. Pas d'inquiétude : « Genshin Impact est un jeu gratuit », et il compte bien le resté, quel que soit le support. En ce sens, vous pourrez accéder à l'aventure solo ou en profiter en coopération en ligne sans aucun abonnement sur Xbox. Cela dit, les abonnés au Game Pass profiteront tout de même de cadeaux in-game.

C'est donc une bonne nouvelle pour les joueuses et joueurs Xbox. Ils vont enfin pouvoir plonger dans un monde ouvert de fantasy qui ne cesse de se renouveler. En plus, ils arrivent après une mise à jour majeure pour le jeu, qui l'a enrichi encore davantage. Reste cependant à voir si Genshin Impact rencontrera bien le succès chez la communauté de Microsoft. Pour le savoir, rendez-vous en novembre.