Outre le DLC de Starfield, les Xbox Series avaient en principe encore une grosse exclusivité console à venir cet automne. Mais c'était malheureusement sans compter sur un potentiel report, d'après un leak du généralement très bien informé Tom Warren concernant Microsoft. Les fans des jeux du talentueux studio Obsidian Entertainment vont a priori devoir ronger leur frein quelques mois de plus.

Une grosse exclu Xbox Series esquive sa sortie cet automne

Par mégarde, Obisidian Entertainment avait laissé glissé une date de sortie fixée au 12 novembre 2024 pour Avowed, son prochain RPG à la Skyrim plutôt attendu. Ce alors que son trailer dans le cadre du dernier Xbox Games Showcase indiquait seulement un vague « 2024 ». Il semblerait donc que le studio ne se sentait pas encore très confiant quant à une sortie exacte de son prochain titre. Tom Warren le confirme en leakant un potentiel report pour le titre à venir en exclusivité console sur Xbox Series, ainsi que sur PC.

Celui-ci indique en effet sans équivoque que « Microsoft va légèrement reporter la sortie d'Avowed. Obsidian devrait bientôt annoncer une sortie de son prochain jeu début 2025 ». Le talentueux studio pourrait donc annoncer la mauvaise nouvelle pour cette exclusivité console Xbox Series surveillée dans les prochains jours, ou à l'occasion de la Gamescom. Rappelons en effet que Xbox sera présente à Cologne en Allemagne à partir du 20 août. Avowed y occupera d'ailleurs une place de marque.

Une sortie en 2024 Avowed pour mieux convaincre ?

L'occasion peut-être de rassurer certains joueurs et joueuses qui n'ont pas encore été convaincus par ce que propose Avowed, un RPG en vue à la première personne dans l'univers de l'excellente licence C-RPG Pillars of Eternity, également développée par Obsidian et grandement inspirée par les deux Baldur's Gate de BioWare. Leur prochain jeu semble avoir besoin d'encore un peu de temps pour peaufiner sa formule, qu'il s'agisse de bugs à corriger ou autres raisons.

Aux dernières nouvelles, cette nouvelle aventure faisant la part belle aux choix moraux cornéliens devrait nous occuper avec une certaine dose de magie 15 à 30 heures durant. Nous ne pourrons cependant a priori pas en savoir plus avant une nouvelle présentation à la Gamescom, et à sa sortie officielle prétendument repoussée à début 2025 sur PC et Xbox Series. Après Avowed, Obsidian aura encore du pain sur la planche. Nous savons que The Outer Worlds 2 est en développement, et qu'un autre jeu serait déjà dans les cartons. New Vegas 2 ou un nouveau Pillars of Eternity ? Les dés ne sont pas encore jetés, mais on surveille évidemment cela de très près.

