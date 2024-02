La prochaine console Xbox Series se serait visiblement déjà montrée et de nouvelles informations viennent de tomber, notamment une fenêtre de sortie. Et ca arriverait visiblement bien plus vite qu'on aurait pu le penser.

Nous sommes en 2024 et cela fait plus de 3 ans que les consoles Xbox Series, et la PS5, sont sur le marché. Des années difficiles qui ont bien eu du mal à démarrer, si bien que l’on ne se rend pas forcément compte du changement de génération, on ne va pas se mentir. Pandémie de la Covid-19, pénurie de composants et par rebond, gros problème de stock pour les consoles… même les jeux ont eu du mal à sortir et sont encore, pour beaucoup, cross-gen, ce qui n’aide pas à nous faire changer de génération. Et pourtant, nos consoles de salon arrivent déjà à la fin de leur premier cycle. Oui, il va y avoir du changement dans les années à venir.

Oui, la neuvième génération arrive déjà à mi-parcours

Alors on se calme, cela ne veut pas dire que nos consoles actuelles sont mortes, absolument pas. Elles continueront leur petit bout de chemin un moment, regardez la PS4 et la Xbox One, elles sont toujours là. Non, cela veut simplement dire que les constructeurs vont certainement donner un coup de frais à leur gamme actuelle. Xbox Series boostée et PS5 Pro pourraient d’ailleurs voir le jour prochainement, mais si les rumeurs enflent, nous n’avons encore rien de concret à se mettre sous la dent. De même que si la marque verte nous assure que ses prochaines consoles Xbox vont offrir un bon technologiques jamais vu, on a justement encore rien vu.

Ce qui est en revanche bien plus sûr, c’est que la génération de consoles actuelle, la neuvième, n’hésite pas à se remettre à neuf. On l’a vu avec les nouveaux châssis de PS5 et la récente PS5 Slim, qui va devenir la machine standard. Xbox, de son côté, n’avait encore rien fait de similaire, il faut dire que la marque a déjà deux consoles différentes depuis le départ, c’est donc un cas un peu à part. Mais il semblerait que les choses vont changer et ce, dès cette année si l’on en croit les informations que nous rapporte le site Exputer, généralement bien informé.

Un nouvelle Xbox Series pour bientôt

Selon eux, une toute nouvelle Xbox Series verrait le jour d’ici cet été, d'ici juin ou juillet sans trop de certitude, et devrait donc être annoncée un peu avant. La marque ne compte pas faire exploser la puissance avec une nouvelle architecture, mais simplement réviser celle de sa Xbox Series X actuelle. Exputer se garde toutefois de partager les images qu'ils ont pu voir, mais d'après eux, quelques ajustements sont à prévoir. On aura certainement un changement de matériaux pour alléger la bête (et les coûts) mais c’est surtout l’ablation du lecteur Blu-ray qui fera la différence. Cette nouvelle Xbox Series X devrait s’orienter vers le tout numérique, à l’instar de la PS5 digitale ou de l’actuelle PS5 Slim qui peut se passer de son lecteur amovible.

Une nouvelle Xbox Series X que l’on imaginerait donc d’office moins coûteuse finalement, ce qui peut être un très bon choix pour les joueurs avec peu de moyens à la recherche d’une machine performante. Sans compter que le Xbox Game Pass sera certainement l’atout privilégié sur ce genre de console. Pour l’heure en revanche, tout n’est que spéculation. Si les sources affirment que ça arriverait prochainement, elles ne peuvent rien ajouter pour le moment.

On l'a déjà vu quelque part non ?

Toutefois, comme le rappelle Insider Gaming, ce n’est pas la première fois qu’une nouvelle machine similaire fait parler d’elle. On se souvient que durant le très long procès qui opposait Microsoft à la FTC pour le rachat d’Activision-Blizzard, de nombreux papiers avaient été mis en lumière. Certains documents parlaient d’un Projet Brooklin, une console au design un poil différent et aux spécifications techniques quelque peu modifiées.

On nous parlait notamment d’un meilleur Wifi, d’une capacité de stockage améliorée, mais aussi d’une meilleure gestion de l’alimentation et même de l’arrivée d’un nouveau contrôleur. Une console dite de Gen9 (la génération actuelle donc) et entièrement dédiée au digital, sans lecteur. Impossible de savoir si tout est lié, mais il n’y a qu’un pas. Pour le moment, on va se contenter de prendre des pincettes, comme d’habitude, en surveillant l’affaire de très près. Même si rien n’est encore officialisé, nul doute que les choses sont en train de bouger.