Avis aux joueurs Xbox, deux nouveaux gratuits sont disponibles le temps de quelques jours. On retrouve dans le lot un spin-off de Borderlands très récent et généreux.

C’est le bon plan du weekend pour les joueurs Xbox Series et One. Microsoft propose chaque semaine deux ou trois jeux à tester gratuitement dans le cadre de ses Free Play Days. Au programme cette fois-ci, un shooter-looter issu d’une licence très appréciée et un jeu de simulation plus confidentiel.

Deux nouveaux jeux gratuits Xbox

Il est l’heure de tirer à tout-va et de récolter du butin à gogo. Comme chaque semaine, la firme de Redmond met à disposition deux jeux gratuits dans leur intégralité et sans aucune restriction en termes de contenus ou de temps de jeu pendant quelques jours. Jusqu’au 23 janvier 2023 à 7h59, heure française, ce sont donc deux nouveaux titres que les joueurs Xbox Series et One peuvent découvrir, dont l’un des FPS les plus barrés de 2022. Il est donc désormais possible d’essayer Tiny Tina's Wonderlands et Space Crew Legendary Edition ce weekend. On rappelle que cette offre est toutefois limitée aux membres Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass Ultimate.

Tiny Tina's Wonderlands

Spin-off de la série Borderlands inspiré des jeux de rôle sur table, Tiny Tina's Wonderlands vous plonge au plein cœur d’une aventure hilarante, fantaisiste où blagues, ennemis barrés et armes surpuissantes sont de mise. Pour la première fois dans la saga, créez votre propre héros multiclasse, lancez des sorts et venez à bout de donjons pour trouver encore plus de butin et looter à l’infini. Un merveilleux chaos narré par Tiny Tina en personne, maître du jeu.

Space Crew Legendary Edition

L’autre jeu gratuit Xbox Series et One est quant à lui axé sur la simulation. Dans Space Crew Legendary Edition vous devez recruter les membres de votre équipage, puis les entraîner à combattre la menace grandissante que sont les armées d’androïdes et d’aliens. A vous de défendre la Terre lors de sorties comme les missions de reconnaissance, les primes, les récupérations de matériel et les missions de terrain. Vous pouvez également personnaliser et améliorer votre vaisseau grâce à de meilleures armes, des blindages flambant neufs ou de nouveaux moteurs. Dans le cas où vous souhaiteriez poursuivre l'aventure une fois la période d'essai gratuite terminée, une réduction de 80% sera appliquée lors d'un éventuel achat, baissant le prix à 4,99€.