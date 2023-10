Microsoft change de politique après une nouvelle mise à jour Xbox Series & One. Un revirement qui va venir bousculer les habitudes des joueurs et menacer certains de leurs contenus.

La dernière mise à jour système Xbox Series & One de septembre 2023 ne va pas faire que des heureux. Depuis le 1er octobre, la firme de Redmond a procédé à une révision de son réseau. Une évolution en douceur, mais dont les alternatives ne vont peut-être pas enchanter l'ensemble des joueuses et des joueurs.

Microsoft annonce une nouveauté qui risque d'ennuyer les joueurs

Il y a quelques jours, le constructeur a prévenu d'un changement majeur qui concerne les utilisateurs Xbox Series & One. Compte tenu de l'instauration d'une nouvelle politique, les joueuses et joueurs ne peuvent plus stocker leurs captures de jeux comme avant. Par le passé, il était possible d'enregistrer vos plus belles sessions et de les entasser pendant des années. C'est terminé ! Avec la décision de Microsoft, les vidéos et screenshots seront supprimés au bout de 90 jours.

« En raison d'une nouvelle stratégie à compter du 1er octobre 2023, les captures existantes et les nouvelles captures sur le réseau Xbox seront automatiquement supprimées après 90 jours. Les premières suppressions commenceront en janvier 2024 ». La nouvelle politique est donc déjà en place, mais vous avez un petit sursis jusqu'au mois de janvier. Et après ? Heureusement, il existe des solutions et le transfert devient un peu plus souple puisque vous aurez le loisir de déplacer entièrement vos réalisations Xbox Series & One sur un support externe.

Si vous n'avez rien sous la main, Microsoft met en avant OneDrive. Son service en ligne que les utilisateurs de Windows, entre autres, connaissent bien et qui permet de sauvegarder photos, vidéos etc. Le hic, c'est que pour ce genre d'éléments, le stockage gratuit est limité à 5Go. Au-delà, il faut payer 20 euros par an pour 100 Go, 69 euros pour 1 To et 99 euros pour 6 To, en plus d'autres options. Si vous souhaitez réellement conserver toutes vos captures, ce n'est donc peut-être pas l'idéal par rapport à un disque dur par exemple.

Crédits : Xbox Wire.

Pour gérer vos captures de jeux depuis une console, appuyez sur le bouton Xbox de la manette, puis rendez-vous dans « Mes jeux et applications », « Applications » et enfin « Captures ». « Vous pourrez également configurer vos futures captures pour qu’elles soient automatiquement sauvegardées sur OneDrive, afin de ne jamais avoir à vous demander si tout est bien sauvegardé ». Sur PC, il y a même un éditeur vidéo maison, Microsoft Clicpchamp, pour faire des montages des captures stockées sur OneDrive. Mais attention, c'est une solution payante passé l'essai gratuit.

Dans cette mise à jour Xbox Series & One de septembre 2023, l'interface a aussi été revue pour offrir une meilleure lisibilité des événements et nouveaux contenus affichés sur le dashboard. « En haut de la page d’accueil, faites défiler vers le bas et vous verrez la nouvelle chaîne Événements qui affichera les événements en direct et à venir. De plus, vous pouvez cliquer rapidement sur chaque événement pour obtenir tous les détails » explique le Xbox Wire.

Enfin, vous pouvez trouver plus rapidement les applications les plus populaires telles que Netflix, Apple TV+, Disney+, Crunchyroll etc. lors de l'installation d'une nouvelle console. « Désormais, lorsque vous configurez une nouvelle console à partir de l’application mobile Xbox ou directement sur la console, vous avez la possibilité de télécharger des applications populaires comme Netflix, AppleTV, Crunchyroll, Disney+, Youtube ou encore Spotify. Le téléchargement d’applications lors de l’installation vous permet de gagner du temps par la suite : vos applications préférées seront prêtes à l’emploi quand vous le souhaiterez ».