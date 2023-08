Beaucoup de puristes diront que le gameplay est l'élément le plus crucial d'un jeu vidéo. Bien que cela soit vrai, il est indéniablement agréable de profiter d'une belle esthétique visuelle. Prenons par exemple l'engouement autour de Minecraft lors de la sortie de la version RTX par Nvidia, destinée exclusivement aux détenteurs de GeForce RTX. À ce propos, des rumeurs parlent depuis un moment d'une version next-gen de Minecraft pour Xbox Series X/S. Une nouvelle fuite semble aller dans ce sens.

Ce jeu culte plus beau que jamais sur Xbox Series ?

Cela fait un moment que circulent des rumeurs sur une version Ray Tracing de Minecraft pour Xbox Series X/S, sans toutefois avoir de confirmation officielle de Microsoft ou Mojang. En réalité, il y a plus d'un an, un journaliste de The Verge avait déjà tweeté à ce sujet :

Si l'on remonte encore, Microsoft avait évoqué le ray tracing pour Minecraft sur sa console Xbox Series bien avant la sortie de cette dernière. C'est dire si le géant a l'habitude de pré-annoncer. Cette fois-ci, tout semble concorder. En effet, le jeu a été listé sur le site de l'USK, l'organisme allemand de classification des jeux vidéo. Cette mention suggère que la mise à jour tant espérée pourrait bientôt voir le jour et même être présentée lors de la Gamescom, le célèbre salon allemand, dont la soirée d'ouverture est prévue demain à 20h. Cette mise à jour devrait offrir des améliorations graphiques et de performances au jeu, y compris la prise en charge du ray tracing.

Comment ça fonctionne vraiment, le ray tracing ?

Pour saisir pleinement son impact, intéressons-nous au fondement du ray tracing et à ce qu'il pourrait apporter à un jeu tel que Minecraft dans sa potentielle version sur Xbox Series. Le ray tracing est une technique avancée de rendu graphique qui simule l'interaction entre la lumière et les objets pour créer des images réalistes. Bien que couramment utilisé dans le cinéma et les effets visuels depuis des années pour obtenir des rendus photoréalistes, son intégration dans les jeux vidéo est plus récente, du fait de ses exigences en termes de puissance de calcul.

Le Ray Tracing sur la version Windows 10.

Le ray tracing offre de nombreux avantages dans le domaine vidéoludique. Les surfaces peuvent, par exemple, refléter dynamiquement d'autres éléments de la scène, permettant des réflexions ultra réalistes. De plus, les ombres générées sont plus nettes et naturelles comparées aux méthodes traditionnelles. Le ray tracing peut aussi simuler le rebond de la lumière sur différentes surfaces, offrant un éclairage d'ambiance d'une grande justesse. Même si sur Minecraft c'est forcément un peu plus limité.

Néanmoins, il s'agit d'une technique gourmande en ressources. Même si des cartes graphiques modernes, comme la série Nvidia RTX, ont facilité l'implémentation du ray tracing en temps réel, cette technologie reste coûteuse. C'est pourquoi de nombreux jeux adoptent une approche hybride, combinant ray tracing et autres techniques de rendu, pour équilibrer qualité graphique et performance. La Xbox Series ayant été conçue pour supporter cette technologie dès le départ, son intégration dans Minecraft ne devrait normalement pas poser de problème. C'est du moins ce que l'on espère.