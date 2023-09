Ce week-end, des millions de joueurs devraient n'avoir d'yeux que pour Starfield qui vient de sortir sur Xbox Series et PC en plus de débarquer directement dans le Xbox Game Pass. C'est logique vu que le RPG est attendu depuis des années. Mais il n'y a pas que Starfield dans la vie. Les joueurs Xbox abonnés au Game Pass Ultimate ou au Xbox Live Gold ont aussi l'opportunité de se lancer sur trois gros jeux disponibles gratuitement dès maintenant.

Trois jeux jouables gratuitement sur Xbox Series pour les abonnés

Comme toutes les semaines, les Xbox Free Play Days sont de retour. Grâce à eux, les joueurs peuvent s'essayer gratuitement à plusieurs jeux pendant quelques jours. Jusqu'au lundi 11 septembre à 8h59, vous pouvez jouer sans frais à l'excellent Control sur Xbox Series. Le TPS salué par la critique vous permet d'incarner Jesse Faden, une jeune femme qui va tenter de comprendre pourquoi d'étranges phénomènes se produisent au sein de l'agence secrète du FBC spécialisé dans les affaires paranormales et plus encore. Equipée d'une arme spéciale surprenante pour se défendre, Jesse est surtout capable d'utilise de très puissants pouvoirs télékinétiques pour combattre et tout dévaster. Et c'est très efficace. Cerise sur le gâteau, Control a un lien étroit avec un certain Alan Wake dont le prochain épisode sortira à la fin de l'année. Oui, Remedy s'est crée un univers connecté.

Xbox a aussi pensé à contenter les fans de sport, car Madden NFL 24 est aussi jouable gratuitement pendant les Free Play Days. Ça peut surprendre étant donné qu'il est sorti en août, mais au vu du très mauvais accueil qu'il a reçu des joueurs, on comprend que c'est surtout une opération séduction de la part d'Eletronic Arts. Malgré les critiques, les passionnés de football américain qui ne l'ont pas encore acheté devraient quand même avoir envie de le tester.

Un autre titre récent est aussi gratuit dès maintenant, à savoir Crime Boss : Rockay City. Le payday-like se distingue surtout pour son casting d'acteurs XXL, sans vraiment réussir à faire aussi bien que la franchise culte. L'essayer gratuitement reste quand même une bonne opportunité de le découvrir pour ceux qui apprécient le genre. Si vous craquez pour l'un de ces trois jeux après leur période d'essai gratuite, sachez que votre progression sera conservée. En plus, ils sont actuellement en promotion alors faites-vous plaisir.