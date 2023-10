Avant Starfield, Microsoft a sorti une exclusivité qui fait un flop monumental. Plusieurs mois plus tard, c'est le statu quo sur plein d'éléments et ce n'est pas rassurant.

Microsoft devrait boucler son année vidéoludique en beauté avec un Forza Motorsport qui s'annonce bien qualitatif, après la sortie réussie du dernier RPG Bethesda : Starfield. Et pourtant, c'était mal parti. The Last Case Of Benedict Fox, un jeu indé à la direction artistique très chouette, aurait dû un peu dynamiser le Game Pass, mais ça n'a pas été le cas. Les retours ont été très tièdes, pour ne pas dire négatifs, à l'image de ceux d'une autre exclu Xbox.

À la recherche d'une exclu Xbox perdue de vue

The Last Case of Benedict Fox n'aura donc pas été la pépite indépendante que les visuels laissaient entrevoir. Mais quelques semaines plus tard, une exclu Xbox totale a finalement fait pire : Redfall. Le dernier bébé d'Arkane Studios (Dishonored, Deathloop...) qui a longtemps été étiqueté comme un cousin de Left 4 Dead mais avec des vampires. À l'arrivée, le titre était loin, très loin, du hit de Valve.

Manque d'ambitions dans le level design, techniquement et graphiquement raté, IA aux fraises, les critiques à l'encontre de Redfall ont fusé. Le jeu est très vite passé dans le jaune sur Metacritic, avec un score de 56/100 seulement, et une moyenne ne dépassant pas 3,4 de la part des joueurs.

Plus de 6 mois après le lancement du titre sur Xbox Series X|S et PC, où ça en est ? Pour ainsi dire nulle part. Un rédacteur de chez Kotaku a fait le point sur X et le constat n'est pas à l'avantage de l'exclusivité. Il rappelle que, depuis la sortie, il n'y a eu que trois mises à jour alors que le soft a énormément de problèmes. Le mode 60fps, encore promis lors du déploiement du dernier patch, n'est pas disponible. Et ça commence à faire long pour certains qui ont peut-être, en partie, abandonner Redfall pour cette raison. Actuellement, 12 joueurs sont sur l'exclu Xbox via Steam, et le pic des dernières 24 heures n'était que de 33 apprentis chasseurs de vampires. Sur toute sa carrière, il n'a rassemblé que 1 560 curieux au meilleur de sa forme.

Crédits : Steam.

La fin précipitée de Redfall ?

Ca ressemble à un abandon, mais qu'en est-il ? Peter Hines, directeur de la publication chez Bethesda, ne veut pas baisser les bras. « Nous apprenons continuellement, donc ce n'est pas nouveau pour nous. Nous n'aimons pas ne pas répondre aux attentes de nos joueurs. Dans le même temps, nous sommes la société ayant eu des lancements qui ne se sont pas déroulés comme nous le voulions. Mais nous n'abandons pas des choses juste parce qu'elles n'ont pas bien démarré » (via Gameindustry).

Les développeurs eux-mêmes s'étaient exprimé sur la sortie très difficile de l'exclu Xbox dans un long message adressé directement aux joueurs.

Lorsque nous nous sommes lancés dans la création de Redfall, notre objectif était de créer un nouveau jeu ambitieux tout en s'appuyant sur les valeurs créatives qui ont fait la réputation d'Arkane. Nous nous concentrons toujours sur la construction d'un monde atmosphérique, l'exploration et les mécanismes de jeu qui encouragent les joueurs à s'améliorer. Le défi consistait à conserver ces éléments tout en ajoutant une structure de missions en monde ouvert et une coopération à quatre joueurs. Pour donner vie à Redfall, nous avons enduré beaucoup de choses ensemble : la pandémie, les bouleversements mondiaux et une tempête unique en son genre qui a bloqué Austin pendant deux semaines [...]. Notre désir de créer quelque chose d'extraordinaire pour nos joueurs est ce qui nous a poussés à continuer. Via communiqué.

Phil Spencer, le patron de Xbox, y était également allé de son analyse de la situation. « Il n'y a rien de plus difficile pour moi que de décevoir la communauté Xbox. Le fait de la voir perdre confiance, être déçue, me déçoit également et je m'en veux. Par rapport aux évaluations en interne, c'est en dessous de nos prévisions. Et c'est l'une des choses les plus décevantes, car nous nous efforcerions pas à sortir un jeu dont nous pensons que la note se situerait dans les 60%. C'est bien en dessous de ce que nous avons estimé, mais ce n'est la faute de personne d'autre que nous et nous devons l'assumer ». Une bonne nouvelle Redfall aux alentours d'Halloween ? C'est ce que certains espèrent secrètement...