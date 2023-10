Le feuilleton du rachat d'Activision Blizzard s'achève enfin aujourd'hui avec une décision cruciale et très attendue par Microsoft et sa branche Xbox.

Surprise ! Il n'est pas 9h01 et ce n'est pas une série Netflix, mais le rachat d'Activision Blizzard avait tout d'une fiction et d'un soap opera avec ses coups bas, ses invectives et ses rebondissements à n'en plus finir. Sauf énorme coup de tonnerre, le « season final » est sorti il y a quelques minutes et on sait si Xbox est autorisé à conclure tout cela ou non.

La réponse ultime au rachat d'Activision Blizzard par Xbox

Alors qu'on se réveille difficilement, que c'est la fin de semaine, un gros dossier tombe. La CMA, l'autorité de régulation britannique, a rendu son verdict quant à l'acquisition d'Activision Blizzard par Xbox. Et c'est un grand oui ! Le régulateur a donné son approbation et désormais, le deal peut être conclu officiellement à tout moment. La balle est dans le camp des deux géants du jeu vidéo.

Forcément, la nouvelle a été extrêmement bien accueillie par les deux parties, à commencer par le président de Microsoft, Brad Smith. « Nous sommes reconnaissants envers la CMA pour son examen approfondi et la décision prise aujourd'hui. Nous avons désormais franchi le dernier obstacle règlementaire pour conclure cette acquisition qui, nous en sommes certains, profitera aux joueurs et à l'industrie vidéoludique dans le monde entier ».

Concrètement, ça veut donc dire que Xbox détient de manière officielle certaines des plus grandes franchises du jeu vidéo. World of Warcraft, Candy Crush, Call of Duty, Diablo, Crash Bandicoot et bien d'autres, sont sous le giron de la firme de Redmond.

Dans un mail interne à Activision, Bobby Kotick, qui est encore en poste en dépit de toutes les affaires le concernant, s'est félicité de cette issue favorable. « Le président de notre conseil d'administration, Brian Kelly, et moi-même sommes très fiers de vous tous et de ce que vous avez accompli au cours des quatre dernières décennies. Nous sommes impatients d'entamer le prochain chapitre de notre collaboration avec Microsoft et de découvrir les possibilités infinies qui s'offrent à vous et à nos joueurs ». La consommation du mariage Xbox et Activision Blizzard est imminente.

Ubisoft a permis à Microsoft de remporter la bataille

Avant cet ultime revirement de la CMA, celle-ci avait émis un avis défavorable au rachat d'Activision Blizzard par Xbox. L'une des raisons invoquée était la position trop dominante, selon l'autorité, de Microsoft sur le secteur de cloud gaming. La firme de Redmond a réfléchi et a trouvé l'idée semble t-il parfaite, céder les droits de streaming des jeux Activision Blizzard à Ubisoft.

« Avec un seul abonnement à Ubisoft+ Multi Access, les joueurs pourront bientôt jouer à leurs jeux Ubi et Activision Blizzard préférés sur différentes plateformes, notamment sur PC, Xbox, Amazon Luna, et sur PlayStation via Ubisoft+ Classics. Cet accord permettra aux joueurs d’accéder une vaste bibliothèque de titres phares ainsi qu'aux dernières nouveautés, le tout via le cloud streaming » a annoncé il y a quelques temps l'éditeur français. Et c'est ce partenariat qui a tout fait basculer et la CMA a été limpide sur cela.

Le nouvel accord de rachat d'Activision par Microsoft, sans les droits sur les jeux en cloud gaming, a été autorisé après que la CMA a conclu que cela garantirait des prix compétitifs et de meilleurs services. La vente à Ubisoft des droits de streaming sur les jeux Activision empêchera des contenus importants et populaires, tels que Call of Duty, Overwatch et World of Warcraft, d'être sous le contrôle de Microsoft. Via Gov UK.

Quelles conséquences pour PlayStation qui s'est longuement battu pour bloquer le rachat d'Activision par Xbox ? D'ici les dix prochaines années, il ne devrait y avoir aucun bouleversement. Les deux constructeurs ont signé un contrat afin que Call of Duty reste sur PS5 et sur PS6 - durant les premières années suivant le lancement. Après cela, ce sera la surprise totale.