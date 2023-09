Microsoft a annoncé le rachat d'Activision Blizzard en janvier 2022, mais à l'heure d'écrire ces lignes, l'acquisition n'a toujours pas été finalisée. Le régulateur américain de la concurrence (FTC) et celui de l'autorité de régulation britannique (CMA) s'y sont fermement opposées jusqu'à maintenant. Mais une étape majeure vient d'être franchie. Alors bonne ou mauvaise nouvelle ? Xbox va t-il posséder officiellement Call of Duty, Candy Crush, Diablo 4 et toutes les licences phares de l'éditeur d'ici quelques semaines ?

Xbox obtient une réponse cruciale pour le rachat d'Activision

L'affaire du rachat d'Activision Blizzard par Xbox ne cesse d'avoir de nouveaux rebondissements. En août 2023, Microsoft avait surpris le monde vidéoludique en cédant les droits de streaming des jeux Activision à Ubisoft. Le but recherché derrière ce compromis était de soulever les doutes de la Competition and Markets Authority (CMA). Le régulateur britannique avait peur de la position dominante de Microsoft et Xbox sur le secteur du cloud gaming.

Mais on assiste à un revirement de situation total aujourd'hui puisque la CMA a donné son approbation provisoire à l'acquisition. C'est un gros changement de paradigme vu la précédente position de l'autorité. Les efforts consentis par Xbox a incité la CMA a diligenté une nouvelle enquête qui se termine par un accord temporaire.

« Bien que la CMA ait soulevé des préoccupations qui subsistent, Microsoft a procédé à des rectifications qui devraient résoudre ces problèmes. C'est pourquoi la CMA a donné son accord provisoire ». À quand la décision finale ? Une consultation est ouverte jusqu'au 6 octobre 2023. Durant cette période, des concurrents, à l'image de Sony qui était l'un des opposants principaux, peut essayer d'inverser la vapeur. Mais vu la tournure prise avec cette décision, il est difficile d'imaginer un revirement négatif. Dès lors, après le 6 octobre, la CMA pourra confirmer son accord pour le rachat d'Activision Blizzard. Ce sera alors un énorme coup pour Xbox qui va secouer l'industrie.

Call of Duty, Diablo, WoW et autres en exclu chez Microsoft ?

Sous-réserve que la CMA finisse bien par approuver l'acquisition, il ne devrait plus y avoir d'obstacle qui empêche Microsoft de posséder Activision Blizzard. Alors quelles conséquences pour l'avenir ? Par exemple, la licence Call of Duty peut-elle devenir exclusive aux plateformes Xbox ? À l'heure où l'on parle, ce n'est pas dans les plans du constructeur qui aurait d'ailleurs beaucoup à perdre. C'est en effet sur les consoles PlayStation et PC que la franchise cartonne et rapporte le plus.

En juillet dernier, les deux parties se sont remises autour d'une table pour conclure un contrat qui garantit la sortie des jeux Call of Duty sur les consoles PlayStation (PS5, PS6). « Nous sommes heureux d'annoncer que Microsoft et PlayStation ont signé un accord contractuel afin que Call of Duty puisse rester sur les consoles PlayStation après le rachat d'Activision Blizzard. Nous nous réjouissons d'un avenir où les joueurs auront plus de choix pour jouer à leurs jeux préférés » annonçait Phil Spencer de Xbox. Après 10 ans en revanche, tout est possible. L'autre chose à retenir, c'est que cet engagement ne concerne que CoD. Si le rachat est accepté, Microsoft peut très bien faire des exclusivités au cas par cas sur les autres franchises.